Finn Bálor es expulsado de The Judgment Day

La tensión dentro de The Judgment Day finalmente estalló cuando Dominik Mysterio apareció en la casa club del grupo buscando explicaciones. El joven luchador responsabilizó directamente a Finn Bálor por haber perdido el Campeonato Intercontinental la semana pasada.

Ante la ausencia del irlandés, JD McDonagh aseguró que no sabía dónde estaba, por lo que salió a buscarlo. Mientras tanto, Dominik anunció que saldría al ring para hablar del tema públicamente. El luchador no lo hizo solo, ya que estuvo acompañado por Liv Morgan y Raquel Rodriguez.

Ya en el cuadrilátero, Dominik dejó claro que esa noche debería estar portando el Campeonato Intercontinental. Sin embargo, aseguró que no era así por culpa de una sola persona: Finn Bálor. Mysterio señaló que esperaba resolver la situación en privado, pero al no haber tenido oportunidad decidió decirlo frente a todos.

En ese momento, Bálor apareció acompañado de JD McDonagh. El irlandés tomó la palabra para lamentar lo sucedido la semana pasada y ofreció disculpas. También afirmó que siempre apoyaría a Dominik porque lo considera parte de su familia dentro del grupo.

Sin embargo, Bálor también recordó que Dominik quería convertirse en el Mysterio más grande de la historia y que, para lograrlo, debía aprender a librar algunas batallas por su cuenta. Además, insinuó que quizá Rey Mysterio tenía razón sobre él e insultó a Dominik

Finn Balor to Dominik Mysterio “Maybe your dad was right… MAYBE YOU ARE JUST A SPOILED LITTLE PRICK!»#WWERAW

pic.twitter.com/BRsaMEkDeS — WrestlePurists (@WrestlePurists) March 10, 2026

► The Judgment Day destruye a Finn Bálor

Las palabras de Bálor enfurecieron a Dominik, quien lo empujó de inmediato. El irlandés respondió con un Pelee Kick y siguió con un slingblade, preparando el terreno para su habitual Shotgun Dropkick.

Pero JD McDonagh intervino de forma inesperada con un clothesline que frenó a su antiguo aliado. A partir de ese momento, la situación se convirtió en una emboscada.

Dominik, Liv Morgan, Raquel Rodriguez y McDonagh se lanzaron contra Bálor, superándolo con clara ventaja numérica. Dominik incluso fue en busca de una silla metálica y del martillo del timekeeper, el cual escondió en su zapatilla para reforzar su ofensiva.

Con McDonagh sujetando a Bálor contra las cuerdas, Dominik ejecutó un 619 reforzado con el martillo. Luego subió al esquinero para conectar un Frog Splash que dejó al irlandés gravemente lastimado.

El castigo no terminó ahí. JD golpeó el torso de Bálor con una silla metálica y posteriormente la colocó sobre su abdomen. Dominik volvió a subir a la tercera cuerda y ejecutó un segundo Frog Splash, esta vez cayendo directamente sobre la silla.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el ataque, Dominik, McDonagh, Liv Morgan y Raquel Rodriguez posaron sobre el cuerpo de Bálor antes de retirarse. Finalmente, un árbitro acudió al ring para ayudar al irlandés a ponerse en pie.

Esto podría ser el inicio de una rivalidad, donde Dom y Bálor se enfrenten en WrestleMania; además, es un nuevo inicio para Finn en solitario.