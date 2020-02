Ha vuelto a NXT unos cuantos meses atrás y si bien no podemos decir que ha conquistado la marca pero sin duda se ha situado como un luchador importante. No tenemos que echar la vista más que unos días hacia el pasado para ver que Finn Bálor derrotó a Johnny Gargano en TakeOver: Portland. Esto puede valerle una oportunidad por el máximo título, como consideramos recientemente en SÚPER LUCHAS.

Puede resultar improbable teniendo en cuenta que tanto él como Adam Cole son rudos. Esta noche quizá veamos cuál es el siguiente oponente del campeón. Mientras, seguimos hablando del luchador irlandés, aunque ahora nos alejamos de la Full Sail University. Nos alejamos más de seis mil kilómetros para mirar a la ciudad de Inglaterra más alejada del mar. Porque es allí donde Bálor hará sus próximas apariciones en NXT UK.

Don't miss a SPECIAL APPEARANCE from @FinnBalor at @NXTUK Coventry on 6th and 7th March!

Finn Balor IS @WWENXT!

Tickets available HERE: https://t.co/x7KhjfWJHh pic.twitter.com/UME0eP2Zrk

— WWE UK (@WWEUK) February 18, 2020