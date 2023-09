Finn Bálor: «Dominik Mysterio es el futuro de la industria»

Finn Bálor ha sido testigo de innumerables talentos a lo largo de los años, ya sea compartiendo el ring con ellos o enfrentándose en duelos emocionantes.

En la actualidad, el carismático luchador irlandés se encuentra alineado dentro del grupo «Judgment Day«, compuesto por Damian Priest, Rhea Ripley y Dominik Mysterio. Destacando a este último, quien es quien menos tiempo tiene como profesional.

El veterano luchador destacó cómo Dominik Mysterio ha evolucionado tanto dentro como fuera del ring, subrayando su crecimiento en las promos y su desarrollo como personaje. Además, elogió su impresionante mejora en el cuadrilátero, a pesar de su limitada formación y falta de experiencia en NXT.

«Una vez que salió de debajo de esa sombra (de Rey Mysterio) y comenzó a valerse por sí mismo, se convirtió en un animal completamente diferente . No solo el crecimiento que ha mostrado fuera del ring, sus promociones, su trabajo de personaje, sino también su crecimiento dentro del ring ha sido absolutamente monumental para alguien que ha tenido muy poca formación, ninguna experiencia en NXT , la mayoría de su formación se ha hecho en el trabajo, en la televisión en vivo. En mi opinión, este chico es el futuro de la industria «.

Este conglomerado, que ha permanecido unido durante un año, actualmente está dejando su huella en WWE Raw y SmackDown, con cada miembro del grupo ostentando títulos de importancia en la empresa de entretenimiento deportivo más grande del mundo.

Finn Bálor elogió a Damian Priest, a quien considera que ha dado un salto notable en su carrera.

«Damian, sabía que lo tenía en él, tal vez simplemente no se daba cuenta o necesitaba un impulso extra para ponerse en marcha, y siento que en los últimos meses, especialmente desde que ganó Money in The Bank, ha elevado su nivel».