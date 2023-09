Finn Bálor: «Dominik ha superado las expectativas»

The Judgment Day ha sido uno de los grupos más destacados de la WWE en el pasado reciente; con Finn Balor y el ganador de Money In The Bank, Damian Priest siendo los Campeones Indisputables de Parejas WWE. Además, Dominik Mysterio también ha logrado conseguir el Campeonato Norteamericano NXT y Rhea Ripley es la Campeona Mundial Femenil, con lo cual todos cuentan con el oro. Además, están analizando la posible inclusión de JD McDonagh, quien los ha estado ayudando últimamente.

► Finn Bálor está satisfecho con The Judgment Day

Finn Bálor sabía que sus compatriotas de The Judgment Day eran buenos, pero la facción aun así sorprendió al ex Campeón Universal WWE, y durante una entrevista reciente en Cheap Heat elogió a todos sus miembros, en especial a Dominik Mysterio, de quien le sorprendió su rápido crecimiento en la compañía.

«Pensé que los tres eran buenos. No sabía que eran tan buenos. Damian Priest, sabía que lo tenía dentro de él. Simplemente no se dio cuenta él mismo o simplemente necesitaba esa patada en el trasero para comenzar y siento que los últimos meses desde que gané Money in the Bank y Al convertirse en ‘Señor Money in the Bank’, realmente dio un paso más. Rhea, creo que todos sabían que era una superestrella desde el momento en que entró por la puerta, era solo cuestión de tiempo».

«En Dominik, Siento que le dieron esa cálida recepción cuando entró porque era hijo de un miembro del Salón de la Fama. Una vez que salió de debajo de ese árbol y comenzó a valerse por sí mismo, es simplemente un animal completamente diferente, y no sólo el crecimiento que ha mostrado fuera del ring y su trabajo promocional, sino también su crecimiento dentro del ring ha sido absolutamente monumental».

Balor está realmente impresionado por lo mucho que Mysterio ha podido lograr con tan poco entrenamiento y cree que con un poco de tiempo y esfuerzo, el Campeón Norteamericano NXT podría ser el futuro del negocio.