Finn Bálor destaca su amistad con Kevin Owens

Finn Bálor ha hecho muchos amigos a lo largo de su carrera. Uno de ellos es Kevin Owens, a quien ha venido tratando durante la última década, cuando ambos ya estaban en la WWE, convirtiéndose en grandes amigos, aunque también han sido acérrimos rivales en pantallas.
► Finn Balor y Kevin Owens se hicieron amigos en NXT
Cody Rhodes entrevistó recientemente a Finn Balor en su podcast «¿What do you wanna talk about?», donde Owens le envió un mensaje. En el mensaje, Owens habló sobre su amistad con Balor y lo mucho que lo ha valorado como amigo durante la última década. Un emocionado Balor habló al respecto y recordó cómo se hicieron amigos, situación que se dio tras su llegada a la WWE.
«No creo que Kevin se dé cuenta de lo mucho que ha hecho por mí. Aunque Kevin y yo tenemos trayectorias y trayectorias en la WWE muy similares, en realidad solo nos conocimos una vez de pasada en un evento independiente en Londres, unos cuatro meses antes de que empezáramos en NXT, y esa fue la única razón por la que nos dimos la mano y dijimos: ‘Hola, encantado de conocerte’. Pero empezamos juntos en NXT y somos dos chicos con trayectorias profesionales similares, pero diferentes».
«Kevin y yo nos conectamos muy fuerte gracias a los obstáculos comunes que teníamos que superar juntos en esta nueva vida que estamos viviendo, en NXT y WWE. Y sí, sé que probablemente somos diferentes. Somos diferentes en todos los sentidos: nuestra forma de luchar es diferente, nuestros estilos de vida son diferentes. Pero a veces los polos opuestos se atraen, y puedo decir honestamente que Kevin y yo es una de mis personas favoritas y mejores amigos del mundo«.