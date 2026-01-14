Finn Bálor destaca su amistad con Kevin Owens

por
Finn Bálor

Finn Bálor ha hecho muchos amigos a lo largo de su carrera. Uno de ellos es Kevin Owens, a quien ha venido tratando durante la última década, cuando ambos ya estaban en la WWE, convirtiéndose en grandes amigos, aunque también han sido acérrimos rivales en pantallas.

Finn Bálor contra Kevin Owens

► Finn Balor y Kevin Owens se hicieron amigos en NXT

Cody Rhodes entrevistó recientemente a Finn Balor en su podcast «¿What do you wanna talk about?», donde Owens le envió un mensaje. En el mensaje, Owens habló sobre su amistad con Balor y lo mucho que lo ha valorado como amigo durante la última década. Un emocionado Balor habló al respecto y recordó cómo se hicieron amigos, situación que se dio tras su llegada a la WWE.

«No creo que Kevin se dé cuenta de lo mucho que ha hecho por mí. Aunque Kevin y yo tenemos trayectorias y trayectorias en la WWE muy similares, en realidad solo nos conocimos una vez de pasada en un evento independiente en Londres, unos cuatro meses antes de que empezáramos en NXT, y esa fue la única razón por la que nos dimos la mano y dijimos: ‘Hola, encantado de conocerte’. Pero empezamos juntos en NXT y somos dos chicos con trayectorias profesionales similares, pero diferentes».

«Kevin y yo nos conectamos muy fuerte gracias a los obstáculos comunes que teníamos que superar juntos en esta nueva vida que estamos viviendo, en NXT y WWE. Y sí, sé que probablemente somos diferentes. Somos diferentes en todos los sentidos: nuestra forma de luchar es diferente, nuestros estilos de vida son diferentes. Pero a veces los polos opuestos se atraen, y puedo decir honestamente que Kevin y yo es una de mis personas favoritas y mejores amigos del mundo«.

