Finn Bálor va camino de luchar por el Campeonato Intercontinental de la WWE en WrestleMania 41 contra Bronn Breakker, Penta y su amigo Dominik Mysterio.

► El regreso de The Demon

¿Y si apareciera como su versión oscura, The Demon? En una época, todos lo verían como favorito, pero así ya fue derrotado. En realidad, su uso ha sido más bien flojo hasta ahora.

Así que, si finalmente vuelve, ya sea en este evento o más adelante, «The Prince» tiene una condición, y la expone en The Ringer Wrestling Show with David Shoemaker and Kazeem Famuyide:

“Siento que hay un momento y un lugar para The Demon, y no ha sido el adecuado desde hace probablemente un par de años. Es algo que necesita arreglarse, abordarse, y algo a lo que quiero volver en el futuro. Ahora mismo, no siento que, ciertamente, este fin de semana sea el indicado para ello. Por la razón que sea, se usó un poco en exceso. Ni siquiera sé si ‘en exceso’ es la palabra correcta, pero no se utilizó de la manera tan efectiva como me habría gustado en el pasado. En el futuro, si volvemos a hacerlo, me gustaría tener más participación creativa en cómo se lleva a cabo, y siento que ahora estoy en una buena posición para poder hacerlo”.