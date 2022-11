AJ Styles y Finn Balor chocarán en un mano a mano en Survivor Series este sábado, como parte de la rivalidad que sus respectivos grupos, The OC y The Judgment Day, han estado desarrollando en las últimas semanas. De hecho, es muy probable que los demás miembros (salvo Mia Yim y Rhea Ripley que también tienen un combate programado para el evento premium) se involucren aquí.

► AJ Styles y Finn Bálor, de aliados a enemigos

AJ Styles y Finn Bálor comparten una historia que se remonta a su tiempo en New Japan Pro Wrestling, algo que fue reconocido en su momento por Michael Cole en vivo. Ambos fueron líderes del Bullet Club en distintas ocasiones durante su paso por aquella empresa, y a inicios de este año incluso eran aliados, cuando Edge era el líder de The Judgment Day. Actualmente, The Phenomenal One y The Prince están en bandos opuestos, luego de que el primero rechazara la oferta del irlandés de sumarse a su grupo.

Finn Bálor recurrió a su cuenta de Twitter para enviarle un mensaje a su amigo convertido en enemigo, citando una imagen promocional de su lucha, e informándole que «vendrá a cobrar».

Finn is coming to collect.

Bálor Vs Styles #SurvivorSeries pic.twitter.com/zxWrfMvaIO — Finn Bálor (@FinnBalor) November 23, 2022

«Finn viene a cobrar. Bálor Vs Styles #SurvivorSeries»

Como habíamos apuntado, Survivor Series se llevará a cabo este sábado e, incluyendo el referido combate entre Styles y Bálor, este es el cartel confirmado hasta el momento: