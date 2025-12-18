Finn Balor da noticias sobre la recuperación de JD McDonagh

El 2025 ha sido un año de altibajos para JD McDonagh, aunque por un tiempo la cosa mejoró, ya que él y Finn Balor reinaron como Campeones Mundiales en Parejas durante casi cuatro meses antes de perderlos ante AJ Styles y Dragon Lee en octubre. Aunque McDonagh continuó luchando regularmente en las posteriores semanas, desapareció del ring después del episodio del 24 de noviembre de Raw y recientemente anunció que estaría fuera de acción tras una cirugía en la mano derecha. Esta sería la segunda vez que el irlandés se ausenta de las pantallas, luego de que hace unos meses también se viera afectado por una fractura en sus costillas, que incluso le perforó un pulmón.

► JD McDonagh lleva varias semanas ausente de RAW

Durante la última semana, Finn Balor dio buenas noticias sobre la salud de JD McDonagh. En una publicación hecha en su cuenta de X, Balor reveló que acababa de regresar a casa después de ver cómo estaba su compañero. Si bien no proporcionó información sobre cómo fue la cirugía de McDonagh ni una fecha para su regreso, el ex Campeón Universal confirmó que McDonagh se recuperaría por completo y señaló que que estaba de buen ánimo.

«Acabo de llegar a casa este mismo segundo después de ver a mi querido amigo JD McDonagh y puedo confirmar que está de buen ánimo y se recuperará por completo.»

Habrá que ver cómo evoluciona la salud de JD McDonagh, pero The Judgment Day tendrá que avanzar sin él en el futuro previsible, considerando que los demás miembros del equipo continúan con sus apariciones regulares en pantallas y en el ring.