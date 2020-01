Estábamos en octubre de 2019 cuando Finn Bálor atacó brutalmente a Johnny Gargano para sorpresa de todo el Universo NXT. Parecía que el irlandés había vuelto a la marca amarilla para continuar con lo que estaba haciendo en Raw, con lo que había estado haciendo en la misma años atrás. Pero de repente todo dio un vuelco. Todo para que ambos se vean las caras en NXT TakeOver: Portland el 16 de febrero.

Pero Gargano ha pasado buena parte de estos tres meses desaparecido, por lo que Bálor ha estado pasando el tiempo en otras historias. Que si enfrentando a Adam Cole por el Campeonato NXT, que si viéndose las caras con Keith Lee, o más recientemente enfrentando a Ilja Dragunov en Worlds Collide. Y parece que va a continuar a su rollo en las próximas semanas.

► Finn Bálor ataca a Trent Seven

En este especial que compartió la marca amarilla con NXT UK atacó a Gargano detrás del escenario, lo que tenía total sentido. Pero después se encaró con Tyler Bate, que apareció para defender a su compañero malherido. Esto nos hizo pensar que ambos luchadores británicos podrían enfrentarse más adelante. Pero todo podría quedar en nada puesto que tampoco queda tanto para el nuevo TakeOver, sobre todo si tenemos en cuenta que en la televisión no hay demasiado tiempo para contar mucho.

No obstante, la rivalidad Bálor-Bate va a continuar. No lo sabemos porque hubiera un nuevo altercado entre ambos, sino porque el rudo atacó recientemente a Trent Seven. Parece solo una forma de ocupar tiempo en la agenda de Bálor pero al mismo tiempo no parece necesario hacerlo. En el segmento que vemos a continuación, además del ataque, escuchamos que el irlandés le dice a Seven que tanto él como Bate se mantengan alejados de sus asuntos con Gargano. Podemos adelantar que no lo harán.

While sharing his thoughts on WWE #WorldsCollide, @trentseven is hit by a surprise attack from @FinnBalor in the parking lot! #WWENXT pic.twitter.com/5Yjox9BAPN — WWE NXT (@WWENXT) January 29, 2020

Va a ser realmente interesante si Bálor puede enfrentarse a ambos porque nunca lo han hecho. Es más, casi nos da ganas de que tengan una rivalidad los tres en vez de solo uno o dos combates sueltos. También podría abrirse la puerta para que el primer Campeón Universal tuviera un aliado si finalmente Moustache Mountain se unen contra él. Veremos qué pasa esta noche en NXT.