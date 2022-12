Finn Bálor anuncia que estreno de nuevo sobrenombre

Durante el reciente Survivor Series WarGames, los ex miembros del Bullet Club, AJ Styles y Finn Bálor se enfrentaron en un mano a mano luego de que sus respectivos grupos, The OC y The Judgment Day, estuvieran involucrados en una acalorada rivalidad durante las últimas semanas. The Phenomenal One se llevó la victoria tras disputar un buen combate.

► Finn Bálor utilizó una máscara que cubría totalmente su rostro en Survivor Series WarGames

Un tema que llamó la atención durante el reciente combate entre AJ Styles y Finn Bálor fue el hecho de que el ex Campeón NXT hizo su entrada luciendo una extraña máscara cubriendo totalmente su rostro. Esta no fue la primera vez que lo vimos con una máscara misteriosa, ya que hizo lo propio en Extreme Rules, solo que en aquella ocasión, la máscara tenía unas puntas que salían de la misma.

Finn Bálor recientemente recurrió a su cuenta de Twitter para mostrar la máscara que se puso durante su entrada a su partido contra AJ Styles en Survivor Series WarGames. El ex Campeón Universal se «rebautizó» con un nuevo sobrenombre, alusivo a la máscara que portaba aquel día.

«Sin rostro Finn»

Finn Balor es conocido por utilizar sus entradas excéntricas, como su alter ego, The Demon, aunque ahora que forma parte de The Judgment Day parece que está fuera de discusión ese personaje; sin embargo, en los dos últimos eventos premium ha decidido innovar un poco, teniendo en cuenta que durante la programación regular de Monday Night Raw aparece sin ningún tipo de accesorio especial en sus entradas.