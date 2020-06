Aunque Cameron Grimes hizo todo lo posible por no luchar ante Finn Bálor en la edición de WWE NXT del día de hoy, incluso mentirle a William Regal, el combate finalmente se dio y Bálor se impuso ante Grimes. Posteriormente, envió un mensaje a Keith Lee, en donde le dijo que le iba a quitar el Campeonato Nortamericano NXT.

Finn Bálor: "He ganado un montón de títulos en mi carrera, pero no el Campeonato Norteamericano NXT. Keith Lee, vor por ese título".

" @RealKeithLee , when you're done playing house, come see me." @FinnBalor has his eyes on the #WWENXT #NorthAmericanTitle . pic.twitter.com/6Y85J0cWCM

Not gonna lie....I wanted to make certain the ladies would be okay. I know Mia is. Candice on the other hand.... 😵😵

But I see you Prinxe. And I read you loud and clear. Consider me intrigued. https://t.co/lAftVoqsLW

— Empathetic Lee (@RealKeithLee) June 11, 2020