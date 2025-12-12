Finn Bálor: «Siempre agradecido con John Cena»

Solo falta un día para la última lucha de John Cena en la WWE y Finn Bálor quiere resaltar lo importante que «El Mejor de la Historia» ha sido para él. Lo hace durante una reciente entrevista con The Sun.

► En palabras de Finn Bálor

Cómo recibió John Cena a Finn Bálor en 2016

“Lo que más recuerdo de John y de mis primeros años en WWE es que yo pensaba que eso era lo normal. Llegué a WWE con mucha experiencia en wrestling, pero sin experiencia en WWE, y no entendía lo despiadado o duro que podía ser el backstage.”

“Cuando entré en 2016, John estaba en la cima y era como el líder del vestuario y del backstage. Lideraba con el ejemplo, no con miedo o amenazas. Era un líder realmente, realmente bueno, al que todos admiraban y respetaban por su ética de trabajo. Era muy, muy fácil tratar con él. Y pensé: ‘Wow, estos tipos de WWE son súper profesionales. No puedo creer que sea tan fácil. Yo entro como el nuevo, quizá una amenaza para su posición en la cartelera, y el tipo principal es así de majo. No puedo creerlo. ¿Seguro que esto no pasa en todas partes?’. Había escuchado historias de terror, de política y esas cosas. ‘Pero aquí en WWE no existe – eso es una locura. Las cosas han cambiado mucho.’”

“Estaba equivocado. Eso solo aplica a John. Solo hay un John Cena. Solo hay un campeón 17 veces, futuro Hall of Famer. Nadie exige el respeto que él exige, pero a la vez da el respeto que él da. Creo que ingenuamente pensé que todos los superestrellas de WWE serían así, y ahora, 10-11 años después, he descubierto que no es así. Y eso me hace estar aún más agradecido por cómo John me trató cuando entré a WWE, y por eso, siempre estaré agradecido.”

Devolver a la lucha libre todo lo recibido

“Por supuesto que quiero devolverlo. Un gran líder intenta liderar con el ejemplo, y eso es lo que intento imitar ahora que soy uno de los veteranos del vestuario. No liderar metiéndose con la gente o intimidándolos, sino animándolos y tendiéndoles una mano para levantarlos. No como tender la mano para mantenerlos abajo, ¿sabes?”

Por qué nunca tuvo una rivalidad completa con John Cena

“No creo que fuera una oportunidad perdida. Obviamente es algo que me habría encantado que pasara, pero éramos ambos babyfaces en ese momento, los dos luchando desde el mismo lado contra los heels, así que no creo que la posibilidad de una rivalidad larga se llegara a considerar.”

“Incluso estas últimas semanas, sabiendo que él estaba en su gira de retiro, no pensé que habría espacio para que yo entrara al ring con él otra vez. Había asumido que ‘OK, eso fue lo último que hice con John’.”

Participar en el último combate de John Cena en RAW

“Me sorprendió muchísimo estar involucrado en su último combate en el Madison Square Garden, lo cual fue un enorme honor. Y muy divertido – especialmente siendo tres chicos irlandeses allí en Nueva York. Fue muy, muy divertido.”

“Luego poder salir en Survivor Series, estar involucrado en eso, que no solo fue un gran momento para John por ser su último combate en un evento premium en vivo, sino también enorme para Dom, en su ciudad natal, en el estadio de su equipo de béisbol favorito, contra John Cena. Fue un evento enorme para los dos. El show fue realmente increíble para mí.”

Cómo se enteró del combate final y lo que significó para él

“Me lo mencionaron un par de días antes como una posibilidad, pero en WWE nunca te apegas a una idea hasta que tengo mi equipo puesto y la música suena [risas]. Cuanto más se acercaba el día pensé: ‘Wow, quizá esto sí va a suceder.’ Fue una gran noche. No esperaba volver a estar en un ring con John. Estar allí para un momento tan importante para él, en un lugar tan histórico para nosotros, fue un recuerdo de carrera para mí.”