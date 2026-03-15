Antes de luchar en Revolution 2026, David Finlay, Gabe Kidd y Clark Connors firmaron recientemente con AEW después de salir de New Japan Pro Wrestling. Ahora son The Dogs -después de haber formado parte de la facción Bullet Club War Dogs en la promotora japonesa- y durante una reciente entrevista con The Takedown on Sports Illustrated explicaron su decisión.
AEW Revolution 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo
► The Dogs: ¿Por qué AEW?
Su llegada a AEW como grupo
“Se siente bien estar en All Elite Wrestling, porque este es un lugar en el que podemos hacer lo que queramos. Hay cuerpos nuevos, carne fresca y un lienzo nuevo para ensangrentarlo como nos dé la gana. Y además se siente bien volver a estar con mis perros otra vez.”
Por qué decidieron seguir juntos
“Para mí esta respuesta es fácil. Tengo lazos familiares por todo el mundo, incluso en otra empresa, pero cuando llegó el momento de decidir, yo no había ganado dinero ni con el hermano de Clark, ni con mi padre, ni con nadie más que con estos tipos. Casi he terminado de pagar una casa por todo el dinero que hemos hecho juntos. Así que, ¿por qué iba a parar eso? Esto es un negocio. A mí me importa el dinero.”
El cambio de nombre de War Dogs a The Dogs
“Es fácil. Fuimos de los que más merchandising vendieron en Japón. Básicamente mantuvimos a flote la economía japonesa para que no estuviera peor de lo que ya estaba. Pero después de 11 años, ya me cansé de pagarle manutención a New Japan. Si no usamos ese nombre, nos quedamos con más dinero. Ni un solo yen más va a volver a New Japan. Ya han recibido suficiente.”
Su relación actual con New Japan
“Me haces esas preguntas como si yo supiera lo que va a pasar mañana. Yo estoy aquí, en el presente, hoy, en San José, listo para matar a Orange Cassidy y a Darby Allin. ¿Y tú me preguntas por volver a Japón? Solo sé una cosa: que le jodan a New Japan Pro-Wrestling. El año pasado era ‘que le jodan a este sitio’, pero ahora ya no. Ahora estamos aquí para tomar el control. Yo soy el mejor luchador japonés de todos los tiempos. Gabe Kidd, el Rey de Japón. Igual aparezco allí otra vez o igual no. Hacemos lo que queremos.”
Clark Connors y su faceta más personal en AEW
“No estoy haciendo ningún personaje ni nada de eso. Si ves mi material en New Japan, he estado haciendo esto todo el tiempo. La diferencia es que ahora por fin me han dejado hacerlo. Antes lo hacía yo solo; ahora tengo un equipo de producción. Siempre he sido así, y esta es la primera vez que el mundo realmente puede verme como soy. No es simplemente entrar a luchar y ya. Lo que hago es mostrar lo guapo que soy, lo cool que soy y lo condenadamente sexy que soy, porque eso es lo que soy. Ahora el mundo también va a ver mi lado artístico.”
Por qué David Finlay eligió AEW
“Ya respondí eso, pero te diré esto: soy una mercancía muy cotizada y todo el mundo me quería. Estuve casi 11 años en New Japan y cada año era lo mismo: ‘este es el año en que se va’. Yo sigo mi propio camino. Hago lo que quiero. Voy donde quiero cuando quiero. Así funciona esto.”
AEW COLLISION 14 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Máscara Dorada vs. Andrade
La unión real del grupo
“Aquí todos pueden irse a casa después de la televisión, quizá incluso esa misma noche. Nosotros no. Nosotros estuvimos juntos en las trincheras durante semanas y semanas, en un país extranjero. Ese vínculo es más fuerte que cualquier otro. Hemos sangrado juntos, peleado juntos, ganado títulos juntos y nos hemos hecho ricos juntos. ¿Ha hecho eso alguien más? No. No estamos jugando. No decimos que somos grandes porque sí; lo hemos demostrado una y otra vez.”
Sus objetivos en AEW
“Todo. Venimos a quitárselo todo a esta empresa. Venimos a quitarle el puesto a la gente. No estamos aquí para ser una moda pasajera. Estamos aquí para hacer daño de verdad a la gente importante, a los de arriba. Por eso vamos a por Orange Cassidy y Darby, y en mi caso especialmente voy a por Darby. Lo voy a sacar del juego. Cuando esto termine, no va a volver a luchar nunca más. Va a desaparecer de esta empresa. Y alguien tiene que ocupar su lugar, y esos somos nosotros.”
Los títulos que quieren conquistar
“Vamos a estar en lo más alto del cartel en cada PPV y en cada Dynamite mientras nosotros queramos. Así que más vale que os acostumbréis. Ya sea el campeonato de tríos, el de parejas, el Continental, el Internacional o los mundiales, hay muchos cinturones en esta empresa que podemos arrebatar. Vamos a ir a por lo que queramos, por lo que nos apetezca.”
La relación de Gabe Kidd con los Death Riders
“Yo sigo siendo ride or die con Mox. Ese tipo me ha ayudado mucho y no hay mucha gente real en este negocio. Yo solo me junto con gente real. Cuando llega el momento, yo voy donde va la sangre. Ahora mismo va hacia Darby Allin. Él ya ha terminado con los Death Riders, pero no ha terminado conmigo. Por eso he traído a estos perros, a estos perros de verdad, para encargarnos del negocio. Después ya veremos. Supongo que estaré bastante tiempo celebrando haber acabado con Darby.”
Lo que esperan hacer en Revolution
“No sé si esos tipos llegarán vivos hasta allí, pero nosotros sí estaremos. Todavía no sé exactamente qué haremos. Esta noche, en San José, en televisión nacional, van a acabar en ataúdes. Vamos a apilar cuerpos. De una forma u otra, en Revolution estaremos allí. No sé contra quién será a estas alturas, pero los perros van a estar. Y eso ya es televisión obligatoria.”
Su mensaje tras firmar con AEW
“Vean Dynamite, vean Collision, vean los pay-per-views. Ahí nos van a ver. Si quieren buscar qué hemos hecho, estamos por todas partes. Somos mundiales. Somos famosos en todo el mundo.”