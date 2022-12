Final Battle: Blake Christian y AR Fox derrotaron a Rush y Dralístico

Aunque Dralístico había anunciado su salida de La Facción Ingobernable tras el ataque contra Dragon Lee de parte de Andrade y su hermano Rush, en ROH Final Battle 2022 volvió a unirse al Toro Blanco en una lucha de parejas.

En frente tuvieron a Blake Christian y AR Fox, con quienes tuvieron un complicado encuentro. Sin embargo, Dralístico sacó su lado más ingobernable, mostrando que estaba en sintonía con su hermano.

Blake y Fox buscaron por todos los medios diezmar a sus rivales, pero los Muñoz decidieron llevar las cosas abajo del ring para convertir el duelo en una auténtica pelea callejera, tomando de mala forma el control del encuentro, sin respetar relevos o alguna otra regla.

.@rushtoroblanco and @DRALISTICO_LFI leaving @_BlakeChristian with no way to protect himself!

December 10, 2022