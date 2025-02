¿Filtraba información de WWE? Dijak clara el rumor

Cuando el luchador independiente Donovan Dijak abandonó la WWE en junio de 2024 se decía que no lo renovaron porque filtraba información a los medios.

Camino a debutar en Burning Heart Pro Wrestling en Liverpool en marzo, «The Disruptor» aborda el rumor durante una entrevista con The Daily Star.

The Semi-Finals of the Burning Heart Pro Wrestling inaugural World Championship Tournament will take place in Manchester on Sunday March 9th! The entrant line-up is OUTSTANDING:

«Los fanáticos de la lucha libre intentan encontrar una razón cuando alguien es despedido. Todos buscan una razón que es, o A. desconocida o probablemente desconocida, o B. simplemente intentan adivinar, ¿verdad? La mayoría de la gente mira el panorama y dice: ‘Oh, esa persona simplemente no era lo suficientemente buena, o no logró conectar con el público, o sus promos apestaban, o su lucha no era buena’. En mi caso, creo que todos estaban más o menos de acuerdo en que ‘oh, está teniendo su mejor etapa, está haciendo sus mejores promos, está teniendo sus mejores combates – entonces, debe haber una razón’«.

&

ARE YOU KIDDING ME, @DijakWWE?! #NXTRoadblock pic.twitter.com/5TP61PiUdq

nbsp;

Dijak estaba en un stream de Twitch con los exWWE y actuales miembros de AEW y ROH Mansoor y Mace y mencionó que había hablado con alguien llamado «Sean» poco después de ser despedido. Ese «Sean» era Sean Ross Sapp, el hombre detrás de Fightful, pero no fue para «filtrar» nada, sino porque estaba intentando concretar una entrevista con él después de su salida.

«Alguien que estaba viendo ese stream dijo: ‘Oh, acaba de admitir que filtra información a los medios de lucha’. Yo quería hablar con estas plataformas importantes para poder contar mi versión de la historia y que mucha gente pudiera escucharla. Hice una entrevista justo antes de eso con Sean. Está en línea ahora mismo. Está en YouTube, pueden ver que tiene una marca de tiempo. Si la gente realmente quiere conectar las piezas de todo esto, puede hacerlo, pero eligen no hacerlo… nada de eso es cierto, nada de eso está basado en la realidad, yo no filtraba información. La realidad es que los talentos de WWE no saben nada. Nadie me llamó para decirme: ‘Hey, CM Punk va a volver en Survivor Series’. No tengo esa información y apenas nos dan información sobre nosotros mismos. Me enteré de muchas de mis reservas porque WWE las tuiteó desde la cuenta de NXT».

What promotion do you want to see me in? Shoot me an email at BookDijak@gmail.com and let’s make it happen!

Currently available:

Feb 28

Mar 1

Mar 2

Mar 23

Apr 11

Apr 12

Apr 13

Apr 19

Apr 20

Please RT! Thank you! pic.twitter.com/uqFn6LA7rT

— DONOVAN DIJAK (@DijakFYE) February 6, 2025