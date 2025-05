Figueiredo sobre derrota en UFC Des Moines: «La lucha continúa»

Deiveson Figueiredo se mantiene positivo tras su más reciente revés profesional. El excampeón de peso mosca de la UFC se lesionó y sufrió una derrota por nocaut técnico ante Cory Sandhagen en el evento principal de UFC on ESPN 67, celebrado el sábado en el Wells Fargo Arena de Des Moines, Iowa.

Con una posición de llave de piernas 50/50 en el segundo asalto, Figueiredo se lesionó la rodilla izquierda e inmediatamente pidió que se detuviera la pelea. No hay diagnóstico ni más detalles sobre la gravedad de su lesión.

El sábado por la noche, después de la pelea, Figueiredo recurrió a Instagram para hablar de su derrota.

«El resultado no siempre es el que deseamos, pero la lucha continúa. Gracias de corazón a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me animan, me apoyan y creen en mí. Volveremos más fuertes. Soy un guerrero y este es solo un capítulo más de mi historia».