Figueiredo dice que está listo para oportunidad por título de peso gallo

Deiveson Figueiredo no va a pedir una oportunidad por el título de UFC, pero si llega, está más que listo para la oportunidad.

Figueiredo (21-3-1 MMA, 10-6 UFC) hizo un exitoso debut en peso gallo el sábado cuando superó por puntos al contendiente Rob Font (20-7 MMA, 10-3-1 UFC) en la cartelera principal de UFC en ESPN 52 . Aunque fue su primera pelea en la división, el ex campeón de peso mosca ya se siente preparado para pelear por el título de peso gallo de UFC.

“Siendo un ex campeón, si me pusieran allí para pelear por el título, estoy súper preparado para eso. Soy un ex campeón en la división inferior, donde hay peleadores increíbles. Demostré que lo merezco. Rob es uno de los mejores de la división y quiero ponerme a prueba. Si me dan el título (tiro), lo acepto”.

Actualmente, Sean O’Malley tiene el título de la división y está programado para hacer su primera defensa en marzo en una revancha contra Marlon Vera que encabezará UFC 299. Si O’Malley retiene su título, Figueiredo confía en poder detenerlo si tiene la oportunidad.

«Sean O’Malley tiene un golpe excelente, pero confío mucho en mi equipo y nuestra estrategia. Hoy estoy entrenando con Henry Cejudo, uno de los mejores de la división y un tipo inteligente en cuanto a estrategia se refiere. Soy un tipo que tiene mucho jiu-jitsu. Realmente soy un luchador, pero nunca me gustó usarlo. Soy un tipo que usaría muchos golpes en el octágono porque me gusta pelear. Ciertamente haría una gran pelea contra Sean O’Malley. Si tuviera que luchar contra él y llegar al suelo, lo acabaría”.