Figueiredo abierto a pelea por el título peso gallo

Deiveson Figueiredo podría ir por un segundo título después de UFC 283. El talento brasileño intentará unificar su cinturón de peso mosca de UFC el sábado contra el campeón interino Brandon Moreno en Río de Janeiro, Brasil, y dijo en la edición del lunes de The MMA Hour que un posible movimiento hasta las 135 libras está “muy cerca”. De hecho, podría ser su próxima pelea.

“Quiero ponerme a prueba en las 135 libras y dejar las puertas abiertas para que UFC me ofrezca al campeón. Manteniendo el cinturón después de esta pelea con Brandon Moreno, tengo fe en Dios de que todo saldrá bien, desafiaré al campeón de peso gallo si el cinturón no es con Henry Cejudo . Si ese es el caso, me quedaré en el peso mosca porque Henry Cejudo es un hermano para mí y nunca pelearía con él”.

Se esperaba que Cejudo se enfrentara a Aljamain Sterling por el título a continuación, pero aún no está claro qué sigue para el ex campeón de dos divisiones después de que Sterling anunciara que estará fuera de juego mientras regresa de una lesión.

Pelear en 135 no significa que estoy 100 por ciento fuera en 125″, explicó Figueiredo. “Quiero ponerme a prueba en 135 y espero que UFC me dé esta pelea”.

“Deus da Guerra” necesita hacer el trabajo primero en UFC 283 en su choque de tetralogía con Moreno, un oponente al que ha ido 1-1-1 hasta ahora. Con 8.8 libras por cortar para el pesaje oficial de UFC 283 del viernes en Río de Janeiro, Figueiredo prevé un quinto partido con Moreno en el futuro.

“Moreno es un buen tipo, lo único es que no nos llevamos bien dentro del octágono. No me considero su amigo. Todo el mundo sabe que tenemos un problema y siempre estaré peleando con él. Esa es la pelea que vende en UFC y es bueno que esté sucediendo. Espero que tengamos una quinta pelea”.