Mi compañero de SÚPER LUCHAS Rendon102 ya reportó hace un par de días que los siguientes meses prometen ser muy interesantes en cuanto a posibles salidas en WWE… y de resultas potenciales fichajes de AEW en 2020.

Durante la edición del sábado de la Wrestling Observer Radio, Jim Valley preguntó a Dave Meltzer acerca de posibles regresos en WWE para el año que nos ocupa, y tras mencionar los nombres de Edge y Hulk Hogan, el editor prosiguió así.

He escuchado más sobre gente que probablemente va a ir a AEW. Hay rumores sobre Matt Hardy. Vuelvo a decir, su contrato acaba en un par de meses. Creo que está haciendo esos segmentos de Broken Matt Hardy en vistas a Ring of Honor o AEW… en esta coyuntura, si intentas apuntar alto, entonces la mejor apuesta es AEW. Diría que acabará allí.

Brodie Lee, el antiguo Luke Harper, su cláusula concluirá en menos de 3 meses. The Revival, no han renovado con WWE. Y los están dejando en ridículo. Si eres The Revival y no quieres quedarte en WWE, ¿con quién quieres tener una rivalidad? The Young Bucks y The Revival llevan alimentando esa rivalidad entre ellos durante años.