Fernand López responde a las acusaciones de Aspinall y Blaydes contra Gane

Fernand López quiere aclarar algunas acusaciones sobre que Ciryl Gane supuestamente elude peleas. Gane (12-2 MMA, 9-2 UFC) ha sido objeto de críticas por no pelear, y López cree que esa idea es injusta. López es el manager y entrenador principal de Gane.

Gane no ha competido desde que terminó con Serghei Spivac el pasado septiembre en París. El campeón interino de peso completo Tom Aspinall (14-3 MMA, 7-1 UFC) reveló que antes de enfrentarse a Curtis Blaydes (18-4 MMA, 13-4 UFC) en el evento principal de UFC 304 del sábado, UFC intentó programarlo para que se enfrentara a Gane, pero Gane se negó.

López dice que Gane efectivamente rechazó la oferta de pelear en UFC 304, pero sólo porque ya se había comprometido a filmar una película con Netflix, y UFC estaba muy al tanto de eso. López también negó la afirmación de Blaydes de que a Gane le ofrecieron pelear contra él.

“La primera y única vez que UFC le ofreció a Tom Aspinall fue para julio (27). Antes de eso, la gente estaba arruinando todo. Tom Aspinall está desafiando a Ciryl. Cuando desafias a alguien, eso no significa nada. Como Ciryl desafió a Tom Aspinall, y Tom Aspinall solo dijo: ‘No te quiero, estoy esperando. Estoy esperando a Jon Jones’, lo cual tiene sentido porque solo miras hacia adelante e intentas tener más dinero, más desafío.

“Entonces, Jon Jones es el desafío para Tom Aspinall ahora… Si te metes en la jaula con Jon Jones, con Francis Ngannou, ¿por qué debería tener miedo? Quiero decir que este es su trabajo, pero solo se trata de tiempo, solo se trata de la oportunidad. Nadie me hizo ninguna oferta por (Jailton) Almeida. Nadie me hizo ninguna oferta por Curtis Blaydes. Puedes hablar con Mick Maynard, Dana White, Hunter Campbell. Nadie hizo ninguna oferta por Tom Aspinall antes de julio (27), nadie hizo ninguna oferta por Curtis Blaydes. Nunca, en absoluto. Así que la gente sigue diciendo que Ciryl se está agachando, agachando. No se está agachando con nadie. Si tomar una decisión es agacharse, entonces no entiendes el juego”.

López dice que Gane estaba dispuesto a pelear con Aspinall en el UFC 300 en abril, pero Aspinall esperaba una pelea más importante. Cuando a Gane le ofrecieron pelear con Aspinall en el UFC 304, ya se había comprometido a filmar su película.

“Le pedí a Mick Maynard y Hunter que pusieran a Tom Aspinall en UFC 300. Pero no pudieron porque Aspinall esperaba que Jon Jones aceptara la pelea. Nunca diré que Aspinall está esquivando a Ciryl. Este tipo es un monstruo, es un tipo valiente. Pero cuando Ciryl lo desafió y él le dijo que no, es porque tenía una mejor oferta. Esperaba algo mejor. Quiere para sí mismo, para su familia, para su legado, quiere pelear contra Jon Jones, lo cual tiene sentido. Lo entiendo totalmente. Ese es el juego. Pero no es honesto que diga que Ciryl lo esquivó.

“¿Dónde está la prueba de eso? ¿Quién dijo que Ciryl le dijo que no? Ciryl nunca le dijo que no. No podía pelear e incluso cuando UFC se lo pidió, y yo pude mostrarte el mensaje. Dijeron: ‘Sabemos que este es el plazo que te dimos para hacer la película, pero aun así lo estamos intentando. ¿Puedes dejar de lado la película y venir a hacer esto?’ Esto es demasiado. Ciryl será demandado e irá a la corte y pagará toneladas de dinero a Netflix para detener esa película. La única oferta para UFC 300 fue de Pavlovich y Pavlovich dijo que no».

Pavlovich terminó peleando contra Alexander Volkov el mes pasado en UFC on ABC 6, perdiendo por decisión unánime. Ahora, Gane volverá a enfrentarse a Volkov en UFC 308 el 26 de octubre en Abu Dhabi después de derrotarlo de manera convincente en junio de 2021.