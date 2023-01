Ferguson ofrece ayudar a Jake Paul a entrenar para debut en MMA

El ex campeón interino de peso ligero de UFC, Tony Ferguson, se ha ofrecido a prestar algunos consejos de entrenamiento y tiempo al boxeador profesional invicto, Jake Paul , antes de un esperado debut en las artes marciales mixtas a finales de este año, luego de firmar un contrato de “múltiples años” con el PFL (Liga de Luchadores Profesionales).

Ferguson, un ex campeón interino de peso ligero de UFC, abandonó el top 15 oficial de peso ligero a fines del año pasado, luego de una decepcionante serie de cinco derrotas consecutivas, recientemente coronada por una derrota por sumisión a la guillotina ante el alumno promocional, Nate Diaz en UFC 279.

Encabezando la cartelera de pay-per-view de septiembre contra el veterano de Stockton, Tony Ferguson sufrió una derrota por sumisión en la guillotina en el cuarto asalto ante Díaz, a pesar de acumular una ventaja impresionante en las tarjetas de puntuación de los jueces.

La derrota marcó la quinta consecutiva de Ferguson, luego de derrotas consecutivas ante Michael Chandler, Beneil Dariush, Charles Oliveira y Justin Gaethje .

En cuanto a Paul, el nativo de Ohio encabezó una cartelera de octubre bajo el estandarte de Showtime contra el ex campeón de peso mediano de UFC, Anderson Silva , mejorando a 6-0 como profesional con una victoria por decisión unánime de un solo lado, que incluyó una caída para Paul en el octavo. y ronda final.

El golpeador de 6-0 firmó un contrato de “múltiples años” con la PFL esta semana antes de un debut esperado en las artes marciales mixtas antes de la conclusión de 2023, además de encabezar una división de ‘Super Fight’, que también contiene múltiples. tiempo ganador del torneo de peso ligero, Kayla Harrison.

Ofreciendo algo de aliento al YouTuber abierto y polarizador e influencer de las redes sociales, Ferguson le hizo a Paul una oferta para entrenar con él como uno de sus “estudiantes”.

Let me know when you need a good MMA coach https://twitter.com/jakepaul?ref_src=twsrc%5Etfw