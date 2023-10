Ferguson: «Cuando Khabib se fue, una pequeña parte de mí se fue con eso»

Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov siempre estarán indisolublemente unidos. Los antiguos rivales fueron los dos pesos ligeros más dominantes de su época.

En sus días de apogeo, ambos hombres acumularon rachas récord de 12 victorias en UFC que aún hoy se mantienen como puntos de referencia para el éxito en la división de 155 libras; sin embargo, su rivalidad también se ha convertido en una de las más malditas de todos los tiempos.

Ferguson y Nurmagomedov fueron programados para pelear entre sí en cinco peleas separadas entre 2015 y 2020, pero cada intento fue inevitablemente frustrado por lesiones, recortes de peso que salieron mal u otras circunstancias desafortunadas.

Nurmagomedov se retiró de las MMA en 2020 luego de una racha invicta como campeón de peso ligero de UFC, pero Ferguson ha perseverado. Ha perdido seis peleas consecutivas desde 2020 y espera salir de esa mala racha cuando se enfrente a Paddy Pimblett en UFC 296. Pero para Ferguson, nunca volvió a sentir lo mismo desde el día en que Nurmagomedov se fue.

“Nunca me he sentado ahí pensando en las victorias, las derrotas, los trofeos ni nada de eso. Siempre he estado compitiendo, compitiendo, compitiendo, compitiendo. Y sé que cuando Khabib se fue, una pequeña parte de mí se fue con eso. Fue un poco asqueroso, porque siempre hemos tenido eso, no diré energía negativa, sino ese revuelo que se construyó en torno a eso. Y luego, cuando eso desapareció y llegó la pandemia, y [mi] maldito equipo se fue, y luego solo un montón, no me quedó nada más, excepto lo que me dije a mí mismo que quería. competir.

«Quería competir lo suficiente como para que, posiblemente, ganara o perdiera, Khabib volviera«.

Quiso el destino que Ferguson casi cumpliera su deseo a principios de este año. Dijo que UFC exploró filmar una temporada de The Ultimate Fighter que lo enfrentaría a Nurmagomedov como entrenadores. Desafortunadamente, sin embargo, el plan nunca se concretó y la promoción giró hacia Conor McGregor y Michael Chandler para su reciente temporada TUF 31 .

«Acordamos verbalmente haber entrenado. Y hace un par de meses, creo que fue como en noviembre, pasaron un par de meses y ni siquiera arrinconó a [Islam] Makhachev, que es una cosa. Y entonces, sucedieron muchas cosas diferentes en su vida, en las que tuvo que dudar de sí mismo y no querer volver. Así que eso fue como otro fastidio. Fue como, joder, ¿está bien, en serio?