Rey Fénix y Britt Baker quedan fuera de AEW Double or Nothing 2020

Darlo todo en pro del espectáculo tiene sus riesgos, al igual que, como ya dije, realizar un PPV en directo (a excepción de un único combate). Con AEW Double or Nothing 2020 a cuatro días vista, la empresa de Tony Khan presentó un episodio de AEW Dynamite cargado de bastante componente luchístico, y donde tres nombres programados para la gran cita sufrieron percances que de primeras pusieron en duda la participación de estos: Matt Jackson, Rey Fénix y Britt Baker.

► Dos sustitutos de remiendo para AEW Double or Nothing 2020

Y finalmente, los peores augurios se han confirmado respecto a los dos últimos.

«Rey Fénix queda fuera del 'Casino Ladder Match' debido a una lesión. No se espera que Fénix esté ausente mucho tiempo. Joey Janela ahora entra en el 'Casino Ladder Match' [...]»

«Britt Baker queda fuera de Double or Nothing debido a una lesión. Daremos cuenta de su estatus en Double or Nothing mañana [por hoy] por la noche. «Kris Statlander ahora enfrentará a Penelope Ford en DIRECTO en Pay Per View [...]»

Janela tiene amplia experiencia en luchas de escaleras, sin duda la baja del "MexaKing" resulta un importante golpe para el "Casino Ladder Match", pues de los participantes incluidos, era el que podía ofrecer secuencias más espectaculares. Mientras, Ford y Statlander se han visto las caras en anteriores ocasiones, aunque nunca en mano a mano.

Cambios que dejan así la estampa de AEW Double or Nothing 2020.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

Jon Moxley (c) vs. Brodie Lee

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN NI CUENTA FUERA DEL RING POR EL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Nyla Rose (c) vs. Hikaru Shida

FINAL POR EL CAMPEONATO TNT

Cody Rhodes vs. Lance Archer

STADIUM STAMPEDE MATCH

The Inner Circle vs. Matt Hardy y The Elite

MJF vs. Jungle Boy

CASINO LADDER MATCH POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Darby Allin vs. Colt Cabana vs. Orange Cassidy vs. Scorpio Sky vs. Kip Sabian vs. Frankie Kazarian vs. Luchasaurus vs. Joey Janela vs. participante sorpresa

Kris Statlander vs. Penelope Ford

Dustin Rhodes vs. Shawn Spears

(BUY IN)

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Private Party vs. Best Friends