Feminismo, Segunda Guerra Mundial y lucha libre

¿Cómo impactó la Segunda Guerra Mundial en la lucha libre? ¿Y el moviento feminista? Estos y otros temas los trataron las pioneras de la lucha libre profesional Fabulous Moolah y Mae Young en 2006 durante una entrevista que las dos hicieron para Title Match Network, de la cual hablamos anteriormente conociendo cómo ambas empezaron en el negocio o descubriendo si Lou Thesz odiaba los combates de mujeres.

► En palabras de Fabulous Moolah y Mae Young

Buenas luchadoras, buenos negocios

«Es más exitoso para cualquier persona de negocios tener a alguien que sea bueno para el negocio. Por ejemplo, Hulk Hogan en los 80. Judy Grable en ese tiempo también era buena para el negocio. Luego llegaron Joyce Spray, Donna Christelsten Tellella y Tony Rose, todas esas chicas las entrené. Pero cuando se trataba de Ella Waldek, a esa tipa la eliminé. Tenía que enviar a Wolf, ahí era donde pertenecía.»

El impacto de la Segunda Guerra Mundial en la lucha profesional femenil

«Recibí un reconocimiento de la Marina de los Estados Unidos por el servicio que presté durante la Segunda Guerra Mundial. Luché muchos combates para los militares durante la guerra. El efecto que tuvo fue que la lucha femenil se disparó porque todos los buenos luchadores hombres se habían ido a la guerra.»

Su estado físico en ese momento

«Físicamente estamos bien. Tenemos un poco de problemas de vista a veces, pero por lo demás estamos en buena forma. Tuve un problema de riñón el año pasado, pero ahora todo está bien.»

De gira luchando en Japón

«Odio Japón. Me enfermé allá, no podía comer nada, perdí 12 libras en dos semanas. Fui la primera chica, junto con Mildred Burke y otras seis o siete más, que abrimos Japón para las chicas. Fue justo después de la Segunda Guerra Mundial, y no sabíamos si nos iban a bombardear. Japón es un país que ama la lucha, fui 13 veces, pero ya no voy a regresar.»

Yukiko Tomoe beat The Fabulous Moolah in Osaka, Japan in 1968 to become NWA World’s Woman Champion. Moolah regained the title 23 days later. #YukikoTomoe #FabulousMoolah #wrestling #NWA pic.twitter.com/864aohfgJp — The Thrill of Victory (@ThrillVictory) July 22, 2022

Países favoritos para luchar fuera de Estados Unidos

«Me gustó Australia. También Puerto Rico, me divertí mucho allá. Siempre disfruté, luché para el padre de Kito, Carlos Colón, era un tipo genial. Yo y Carlos éramos pareja contra Dory Funk y su esposa.»

Los cambios en la lucha femenil con el movimiento feminista de los 60 y 70

«Hay una gran diferencia: más acción, más glamour. No hay comparación entre lo que era la lucha femenil cuando empecé y lo que es hoy. Pero realmente disfruto más ver lucha ahora porque es más entretenimiento y más acción. Antes, los hombres se mantenían en una llave por 30 minutos, y podías ir al baño o comer un hot dog y seguían en la misma posición. Ahora si parpadeas, te pierdes algo.»

«No creo que realmente haya cambiado. La lucha femenil ha existido desde el principio. Desde 1939, la lucha de chicas era diferente a cualquier otra cosa.»