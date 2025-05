Favoritos tempranos para AEW All In: Texas

All Elite Wrestling tiene marcado en el calendario All In: Texas para el 12 de julio. El Globe Life Field en Arlington, Texas (Estados Unidos) es oficial como el escenario para la cita. Y de momento solo se han oficializado dos luchas. Como dijo Adam Page en el último Dynamite, aún quedan siete semanas (y cuando estas se cumplan prometió estar sosteniendo nuevamente el Campeonato Mundial AEW).

► Los momios de AEW All In: Texas

Pero para ello va tener que vencer a Jon Moxley, evitar que el resto de los Death Riders intervengan y le causen la derrota, y luego también sacar el cinturón del maletín donde la facción de heels lo tiene guardado desde octubre de 2024. No va a ser una tarea fácil. Aún así, «The Hangman» es el favorito para la victoria según las primeras cuotas de apuestas, que conocemos a través de BetOnline:

Jon Moxley (campeón) +170 (17/10)



Hangman Adam Page -250 (2/5)

Nota : Las probabilidades le dan a Page un 71.4% de posibilidades de ganar el título .

Adam Page: «Restauraré el honor del Campeonato Mundial AEW en All In: Texas».

El otro combate confirmado verá a Mercedes Moné desafiar a Toni Storm por el Campeonato Mundial Femenil AEW. Conviene aclara que, al menos por lo que se sabe mientras se escriben estas líneas, «The CEO» no pondrá en juego el Campeonato TBS ni el Campeonato Británico Indiscutible RevPro. Y, como en el caso anterior, la retadora es también la favorita para salir victoriosa del show:

Toni Storm (campeona) +110 (11/10)



Mercedes Moné -150 (2/3)

Nota: Las probabilidades le dan a Moné un 60% de posibilidades de ganar el título.