La lucha libre es una industria en la que sus miembros no dudan en compartir su sabiduría, sus conocimientos, su experiencia. Cuando este tema aparece en primera plana suele ser porque unos acusan a otros de robarles movimientos de su arsenal, sin darse cuenta, o haciéndolo, cayendo en la hipocresía, de que ellos hacen lo propio con otros luchadores. No existe uno en el presente que utilice una maniobra que no fuera usada antes. Pero en ocasiones no se trata tanto de orgullo sino de autoridad, pudiendo alguien con poder obligar a otro a que deje de hacer lo que está haciendo.

Un ejemplo reciente lo tenemos en John Cena, que habría obligado a Tyler Reks ha cambiar su remate. Esto siempre desde el punto de vista de este segundo, que recientemente fue apoyado por un informe que apunta a que no sería el único. Pero ahora dejamos a un lado esta polémica para entrar en otra. Aunque tampoco lo podemos considerar así. En este momento es más bien una anécdota de Tripel H con DDP.

Una anédota realicionada con el Diamond Cutter, un remate que usaron ambos, aunque hizo famoso el segundo, del cual Diamond Dallas Page habló recientemente en Twitter, respondiendo a un usuario que recuerda cuando el primero debutó dicho movimiento en WWE.

HHH Didn’t have to stop using the move but I asked him as a favor would he mind not using the Diamond Cutter as his finish & he said problem bro and he never used it again because we were friends. Which speaks volumes for Paul’s character💥 Hes a close friend & a Class Act💎 DDP https://t.co/GM1F0wR631

— Diamond Dallas Page (@RealDDP) May 22, 2020