Fatal Influence se impone en NXT ante Lola Vice y su equipo

En NXT, Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid (Fatal Influence) lograron imponerse ante Tatum Paxley, Izzi Dame y Lola Vice en una intensa contienda de tríos.

Desde los primeros instantes, ambas tercias dejaron claro que no había espacio para la calma. Jacy abrió el combate con agresividad, pero Vice y Paxley respondieron con gran coordinación. Fallon Henley y Lainey Reid mantuvieron el control durante buena parte del enfrentamiento, aprovechando distracciones del árbitro y ataques en conjunto para dominar el ritmo del combate.

► Momentos claves

El punto de quiebre llegó cuando Lola Vice fue castigada por las tres integrantes de Fatal Influence tras un error de comunicación con sus compañeras.

A pesar de los intentos de Tatum Paxley por recuperar terreno con sus vuelos y ataques en cadena, Jacy Jayne logró sorprender a Izzi Dame con su Rolling Encore para asegurar la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Fatal Influence se posiciona como una de las tercias más sólidas de la división femenina de NXT. Su triunfo podría abrirles la puerta a oportunidades titulares o rivalidades más grandes dentro del programa. Mientras tanto, Paxley, Dame y Vice tendrán que reagruparse y encontrar cohesión si quieren mantenerse competitivas como equipo en el panorama actual.