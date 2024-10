Farid Basharat reta a José Aldo tras victoria en UFC 308

Farid Basharat tiene grandes planes para 2025 luego de su victoria en UFC 308. Después de que Basharat (13-0 MMA, 4-0 UFC) derrotara al pesado Victor Hugo el sábado en el Etihad Arena, pidió una pelea contra uno de los mejores luchadores de todos los tiempos.

“A principios de 2025, quiero a ‘El Rey de Río’, José Aldo. Podríamos hacerlo en Brasil, Estados Unidos, Londres, Arabia Saudita, donde sea. No importa. Si él gana, demuestra que pertenece a esta nueva generación. Si yo gano, él me pasa la antorcha. Veamos. Las generaciones chocan. Lo he estado viendo desde que tenía 11 o 12 años. Creo que es la pelea perfecta que tiene sentido”.

Aldo (32-9 MMA, 14-8 UFC) compitió recientemente el 5 de octubre en UFC 307 y perdió una controvertida decisión dividida contra Mario Bautista. Después de la pelea , Bautista se encontró bajo las críticas de muchos espectadores que criticaron su enfoque de pared y parada.

Basharat reconoce la posibilidad de que un ataque agresivo sea la ruta más fácil hacia la victoria, pero si alguna vez Basharat pelea contra Aldo, dijo que no quiere que ese sea el camino que tome.

“Si soy completamente honesto, creo que ganó. Pensé que José ganó. Pero al mismo tiempo, ¿cuántas veces ha perdido José así ahora que está descansando junto a la jaula? Porque es José, todos lo aman tanto y le dan el beneficio de la duda. Pero no puedes simplemente descansar en la jaula así y esperar obtener el beneficio de la duda solo porque eres una leyenda. Creo que ganó. Sí, necesita hacer un poco más a veces.

“Definitivamente trato de abordarlo de manera diferente. En esencia, nunca quieres ganar de esa manera. Pero al mismo tiempo, él ha demostrado tener agujeros seguros allí. Pero ese no es realmente mi estilo, simplemente quedarme recostado y rezar, apoyarme en alguien a lo largo de la jaula. Te derribaré y te mantendré abajo, pero no voy a quedarme recostado y rezar sobre ti a lo largo de la jaula y seguir atacándote. Voy a derribarte. Voy a mantenerme firme y moverme. Voy a patearte. En última instancia, siento que en esta etapa de mi carrera y en esta etapa de la carrera de José, tengo las ventajas en la mayoría de los lugares. Además de la experiencia y tal vez el poder, creo que soy mejor que él en todas partes”.