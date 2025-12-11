Fans WWE alrededor del mundo despiden a John Cena

Este próximo sábado 13 de diciembre de 2025, John Cena tendrá el último combate de su carrera en la WWE. Con motivo de ello, la compañía invitó a fans de todo el mundo a tomar micrófono y compartir sus mensajes de despedida.
► Fans WWE despiden a John Cena
Fan #1
John Cena, te he visto desde que tenía cinco años y ahora tengo 26. Eres realmente el mejor que lo ha hecho y no puedo creer que esto por fin sea el final. Gracias por ser el GOAT, gracias por enseñarnos a nunca rendirnos.
Fan #2
Déjame decir algo. Cena, Cena, Cena… al principio no me gustabas, pero me ayudaste a entender la grandeza. Adiós, John Cena, te queremos. Soy de Corea del Sur, gracias Cena. Aprecio tu pasión y tu amor por toda la humanidad. Gracias, Cena. Eres mi luchador favorito, Cena. Literalmente eres el mejor. Hustle, loyalty, respect. Nunca te rindas. John Cena para siempre.
Fan #3
John, eres la persona más importante en mi vida, mi héroe de la infancia para siempre, una representación perfecta de lo que es ser un buen ser humano. Te aprecio muchísimo. Te quiero muchísimo. Cena, te quiero mucho.
Fan #4
Vine desde Singapur para verte y gracias de verdad por ser una parte tan, tan grande de mi infancia. Gracias, gracias. Te apreciamos.
Fan #5
Hey, John, he sido un gran fan desde niño. Tío, tengo a mis hijos aquí viéndote. Todos somos grandes fans. La última vez es ahora. Hagamos que cuente. Te queremos, John Cena. Te queremos, John Cena. Di: “Te queremos, John Cena”. Te queremos, John Cena.
Fan #6
Hey, solo quiero decir gracias por hacerme el hombre que soy hoy. Crecí toda mi infancia viéndote y seguiré viéndote vayas donde vayas. Gracias otra vez.
Fan #7
Gracias, Cena, aprecio todo lo que has hecho durante 25 años en esta compañía. Te voy a extrañar mucho. Voy a llorar, pero también seré feliz. No puedo esperar a verte esta noche y agradezco que hayas venido al Madison Square Garden por última vez. Gracias, y gracias a Dios que te tenemos, hermano. Vamos, Cena.
Fan #8
Eres como una figura paterna para mí, de verdad. Crecí sin padre y verte hacer lo tuyo en el ring, “nunca te rindas”, significó el mundo para mí.
Fan #9
Gracias, Cena. No puedes verlo.
Fan #10
Hey, John, empecé a verte cuando tenía cinco años. Gracias por todo, toda una vida de recuerdos en más de 20 años. La última vez es ahora, bebé.
Fan #11
Lo que he aprendido de John Cena con los años es a nunca rendirme, siempre perseguir mis sueños, y a pesar de toda la adversidad, las lesiones, los sacrificios, todo lo que ha pasado, ha sido una inspiración enorme para mí y me ha inspirado toda la vida. Y solo puedo decir que Dios te bendiga y gracias por todo lo que has hecho por mí y por mi familia.
Fan #12
John Cena, te hablo de corazón, te voy a extrañar. Tú fuiste quien me metió al wrestling profesional. Así que, gracias. Te quiero, John Cena.
Fan #13
John Cena, me hiciste creer en los superhéroes de niño. Crecí viéndote. Eres el GOAT, amigo, gracias. John Cena, eres el GOAT. Eres quien me hizo apoyar la WWE. Ser 17 veces campeón mundial es algo que siempre quise que lograras. Eres el GOAT, tío. Te queremos, John.
Fan #14
Gracias, Cena, por ser el mejor de todos los tiempos. Mis hijas están aquí en vivo para verte y te queremos, tío. Vamos, dilo otra vez. ¡Let’s go, Cena! (ríe el padre) ¡Eres mi número uno, siempre y para siempre! You can’t see me. Adiós, John Cena. Te vamos a extrañar, hermano. Eres el hombre. Can’t see me.
Fan #15
John, solo para que lo sepas, todo el mundo dice que me parezco exactamente a ti. Lo tomo como un cumplido, pero si alguien pregunta: “Hey, ¿te pareces a un sargento maestro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos?”, solo diles que soy yo, ¿vale? No tú. No te lleves el crédito. Adiós, John Cena, gracias.
Fan #16
Hey, John, me llamo Antonio. Soy un gran fan tuyo, uno de los más grandes que has tenido, porque soy fan tuyo desde 2006. Esta es mi primera vez viéndote en vivo y es muy emocionante poder verte.
Fan #17
Probablemente no haya ninguna posibilidad de que escuches este mensaje, pero si alguna vez tuvieras la oportunidad de oírlo, significaría el mundo para mí.
Fan #18
Hola, señor Cena, gracias por tu carrera, por los valores positivos que transmites. Soy de Argelia, en el norte de África. Hay muchos fans de WWE y muchos fans tuyos allí. Así que, nuevamente, gracias por tu carrera. Adiós.
Fan #19
Quiero agradecer a Cena por ser parte de mi infancia. Estuviste ahí en los buenos momentos, en los malos, en todos. Así que quiero agradecerte muchísimo por ser mi héroe desde niño hasta donde estoy ahora. Gracias, Cena. Muchas gracias.
Fan #20
Hey, John, desde lo más profundo de mi corazón, solo quería decir gracias. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que eres. Eres un modelo a seguir para cada fan de WWE. Y disfruta tu retiro. Gracias.
Fan #21
Muchas gracias, John Cena. Has sido mi héroe de la infancia durante más de 20 años. Gracias por todos los recuerdos, todos los momentos. Te vamos a extrañar. Nunca habrá otro John Cena. Muchas gracias.
Fan #22
Hey, John, te vamos a extrañar. Vine desde Egipto para este evento. Te queremos. ¡Te vamos a extrañar!
Fan #23
John, eres una leyenda, colega. Has dejado un legado enorme en la WWE. Mucho respeto por ti, amigo. Marcaste una diferencia en mi vida. Has marcado una diferencia en la vida de tantas personas. Te deseo lo mejor, tío, y ojalá te vea en más películas. Eres una leyenda, cuídate.
Fan #24
John Cena, de parte de todos aquí en Australia: puede que nunca hayas llegado a 17, pero nunca dejarás de ser visto en nuestros corazones. Vivirás para siempre. Nunca te olvidaremos. John Cena, eres una superestrella. ¡Paz, hermano!
Fan #25
Gracias por ser un verdadero héroe no solo para mí, sino para mi familia, el área de Boston, Massachusetts. Eres el GOAT, amigo. Muchas gracias. Te quiero, Cena, ¡woo!
Fan #26
John Cena es mi superhéroe de la infancia y significa el mundo para mí. Viajé desde California a Boston solo para verlo en vivo. El mundo es un “hustle”. Así que sé siempre leal y muestra respeto. Eso lo aprendimos de ti. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. John Cena, Boston te quiere.
Fan #27
Y va a ser duro verte marchar por todo lo que has hecho por el estado de Boston. Tuve a mi hija en 2011 y un día, cuando la recogía de la escuela, tenía tres años, pensé: “¿Sabes qué, cariño? Hay alguien a quien tienes que ver. Tienes que ver a John Cena”. Sacamos entradas de última hora. Nos sentamos en segunda fila. Lo pasamos genial y al final del evento estelar se quitó su banda de muñeca muy, muy sudada y la lanzó hacia ella, y la atrapó, y todavía está en su estantería. Y estamos aquí esta noche. Gracias por todo lo que has hecho por absolutamente todos y por hacer magia con los niños. Te apreciamos, hermano. John Cena, la última vez es ahora. No puedes verme. Tú tampoco puedes.
Fan #28
Hola, mi nombre es Evelyn. Viajé desde California solo para venir a ver la última vez de John Cena en su ciudad natal, porque significa el mundo para mí. Sé que ha sido mi luchador favorito… oh Dios, no voy a llorar… desde que tenía cinco años. Cuando la gente decía “Boo, John Cena”, yo siempre era “Let’s go, John Cena”. Siempre ha sido mi favorito. Significa muchísimo para mí y estoy muy feliz de estar aquí.
Fan #29
Bueno, Jonathan, soy yo, y aquí está la camiseta. Aquí están los jorts. Dándolo todo. Jonathan, bienvenido a casa, bebé. Bienvenido a casa, Jonathan. Estamos en el TD Garden y estamos listos para darte tus flores, para todo el Garden.
Fan #30
Cena obviamente es muy importante en mi vida. Crecí y era como mi superhéroe. El mensaje de “nunca te rindas”, algo que siempre llevo conmigo. Y crecer sin un padre también… aprendí tantas cosas de la vida viendo a John Cena en la TV cada semana. Recuerdo tenerte en mi taquilla del instituto. Tenía un gran crush contigo. Así que tenía fotos tuyas en mi taquilla y en todos mis libros.
Fan #31
Hola, John Cena. Hola, John Cena. Somos Fátima y Halima. Y solo queríamos decir adiós. Te queremos muchísimo. Te he visto desde hace… Dios sabe cuánto, desde que era una niña. Ahora tengo 22. Soy muy mayor. Está bien. (ríe) Es muy triste.
Fan #32
Solo quiero decir que cuando todos te odiaban, yo estaba ahí. Me quedé contigo desde el principio. Era fan desde el día uno, aunque no sabía qué estaba haciendo o qué estaba defendiendo, te quería. Me has enseñado mucho. Y siempre dices “nunca te rindas”, y de verdad nunca me rendí. Sé que te retirarás feliz porque eres el mejor que he conocido. (sonríe) Adiós.
Fan #33
Así que, mi primer amor no fue una chica. Fue John Cena cuando me enamoré del wrestling. Él es una gran razón por la que pude entrar en la primaria, luego el instituto y la universidad, y pude superar todos los problemas de salud mental por los que pasé. Poder decirle que entré en posgrado, que terminé mi carrera, fue algo que pude hacer por él este año, y fue un momento muy significativo, muy, muy especial entre los dos. Espero que lo vea y que lo recuerde. Y gracias por todo, John.
Fan #34
Y tengo un hermano. Se llama Tito y tiene síndrome de Down, y está tan enamorado de ti, y tú eres su héroe. Y es increíble ver cuánta gente has inspirado a lo largo de los años. Increíble. Adiós. Adiós, te queremos. Te guardaremos para siempre. Gracias.