Fans piden a Alberto del Río en AAA Héroes Inmortales 2025

La más reciente edición de AAA Héroes Inmortales 2025 abrió de gran manera, con el Hijo de Vikingo haciendo una promo, que casi no puede hacer, pues los fans lo interrumpieron con cánticos de «Vikingo, chingas a tu madre».

► Momento clave: México no olvida a sus ídolos y quierne a Alberto del Río de regreso a AAA

Además de esto, los fans corearon a todo pulmón «Albertoooo», pidiéndole a AAA y a WWE el regreso de su máximo ídolo, Alberto del Río, quien actualmente está fuera de la lucha libre y es parte del reality show La Granja VIP de TV Azteca.

Vikingo pidió a los fans de Alberto «El Patrón» que ya superaran la salida de Alberto de AAA, causada por él al vencerlo en una lucha por el Megacampeonato AAA en donde, si Alberto perdía, no solo perdía el título, sino que era desterrado de AAA.

► ¿Y ahora qué?

Pues ahora, los fans tendrán que ejercer más presión a AAA y a WWE, tanto en redes sociales, etiquetando a Triple H como lo han venido haciendo, así como coreando su nombre en los shows de AAA, para que se pueda cumplir su deseo de ver a Alberto del Río de regreso, tanto en AAA como en WWE.

Y es que Alberto del Río se merece retornar a AAA, dado que, durante la última etapaen la empresa, los últimos años de AAA antes de venderse a WWE, fue el hombre que le devolvió la chispa a AAA, que levantó de nuevo la empresa y el interés de los fans de la buena lucha libre en AAA.