Fans enojados por el Royal Rumble en Arabia Saudita

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, WWE y Arabia Saudita hicieron oficial que el Royal Rumble 2026 se realizará en Riad, Arabia Saudita. Aunque no ha fecha confirmada, lo que sí está confirmado es que hubo una buena cantidad de fans que estuvieron bastante enojados con esta decisión.

La Autoridad General del Entretenimiento en Arabia Saudita, Turki Al-Sheikh, subió un video promocional en su cuenta oficial de X, antes Twitter, y allí reveló con emoción que el Royal Rumble 2026 se hará en su país.

► Algunos fans de WWE, enojados por el Royal Rumble en Arabia Saudita

Sin embargo, las reacciones de fans enojados no se hicieron esperar. Este fue el mensaje de Turki Al-Sheikh:

«Por primera vez en el Reino de Arabia Saudita, el legendario Royal Rumble llegará a la #RiyadhSeason en enero de 2026. ¡Una noche histórica para los fanáticos de la WWE! «.

Estas fueron las críticas:

— ¡No puedo esperar por la falta total de ambiente, qué emoción!

— El dinero manchado de sangre lo domina todo.

— Su boxeo no tiene ambiente, así que WWE: grillos.

— Nadie quiere esto. Que se joda su dinero manchado de sangre.

— Gracias. Lo odiamos.

— Repugnante, asqueroso, detestable, irritante, etc., etc., etc.

— Lo histórico no significa necesariamente «bueno». Que se joda esto.

— Absolutamente terrible.

— Esto es algo que no me habría esperado, especialmente con gente como ustedes a cargo.

En lugar de recompensar a las audiencias europeas como Francia, Alemania o incluso el Reino Unido,

recompensan a #esa gente, qué vergüenza.

