Fans en Filipinas piden poder ver la WWE en Netflix

Según anunciaba reciententemente Netflix, los miembros en los siguientes países también podrán ver WWE Raw a partir del 6 de enero de 2025: Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Finlandia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Israel, Kuwait, Malasia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumanía, Arabia Saudita, Singapur, Eslovaquia, España, Suecia, Taiwán, Tailandia, Turquía, Ucrania y Reino Unido.

► WWE en Netflix en Filipinas

No obstante, parece ser que en Filipinas esto no es del todo cierto pues se ha iniciado una petición en Change.org buscando poder ver la WWE en Netflix:

La programación de WWE se lanzó recientemente en Netflix en algunos territorios seleccionados. Sin embargo, nuestro país, Filipinas, no está incluido, y no todos tienen acceso al proveedor actual, Blast Sports. Para poder ver un evento en vivo (PLE), necesitamos una suscripción separada a WWE Network, lo que significa que los filipinos necesitamos al menos dos suscripciones: WWE Network y Blast TV. Y, nuevamente, no todos tienen acceso, y algunos televisores inteligentes ni siquiera tienen disponibles esas aplicaciones. Además, no todos disfrutan viendo desde la pequeña pantalla de un teléfono inteligente. Ojalá WWE y Netflix reconsideren incluir a Filipinas entre los países con acceso a la programación de WWE.

En tu país, ¿podrás ver el estreno de Raw en Netflix? ¿Y la demás programación: SmackDown, NXT, eventos premium? ¿Y antiguos PPVs?

Tan pronto como mañana 6 de enero de 2025 va a cambiar la historia de la WWE, de la lucha libre y de Netflix. Será el comienzo de una nueva era. ¿Qué expectativas tienes de lo que se avecinará en ella?