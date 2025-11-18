En el Madison Square Garden, durante el último Raw de John Cena, WWE puso un muro para que los fanáticos dejaran mensajes de adiós al «Más Grande de Siempre». A continuación, vemos algunas imágenes de los mismos y también repasamos algunos de ellos.
► Fans de WWE se despiden de John Cena en el MSG
«Gracias por todo, Cena.»
«Eres el más grande de todos los tiempos.»
«Nunca te rindas.»
«Gracias por los recuerdos.»
«Eres una inspiración.»
«Te queremos, Cena.»
«El GOAT para siempre.»
«Gracias por hacer mi infancia mejor.»
«Gracias por todo lo que hiciste por nosotros.»
«Eres una leyenda.»
«Siempre serás nuestro campeón.»
«Gracias por tantos años de dedicación.»
«Gracias por los momentos inolvidables.»
«Jamás te olvidaremos.»
«Gracias por los 20 años.»
«Gracias por ser un héroe.»
«Te vamos a extrañar.»
«Hall of Fame 2026.»
«Gracias por nunca fallarnos.»
«Gracias, Cena, por tu pasión.»
«Siempre en nuestros corazones.»
«Gracias por hacer sonreír a millones.»
«Tu legado vivirá por siempre.»
«Gracias por pelear por nosotros.»
«Nunca habrá otro como tú.»
«Gracias por todo, campeón.»
«Gracias por inspirar a generaciones.»
«El mejor de todos. Punto.»
«Gracias por estar ahí cuando más lo necesitábamos.»
«Eternamente agradecidos.»
«Gracias por todo, John.»
«Te amamos, GOAT.»
«No puedo creer que este sea el final.»
«Gracias por los buenos tiempos.»
«Siempre fuiste mi héroe.»
«Adiós campeón, gracias por todo.»
«Eres el mejor que ha hecho esto.»
«Nunca olvidaremos lo que hiciste.»
«Gracias por cada momento en el ring.»
«Tu energía cambió mi vida.»
«Gracias por inspirar a mis hijos.»
«Eres una inspiración para todos nosotros.»
«Nunca habrá otro como tú, Cena.»
«Gracias por darnos esperanza.»
«Gracias por luchar siempre con el corazón.»
«Eres un verdadero campeón.»
«El mundo del wrestling no será igual sin ti.»
«Gracias por tantos recuerdos maravillosos.»
«Para siempre el número uno.»
«Te echaremos de menos.»
«Gracias por enseñarnos a no rendirnos.»
«Una leyenda para siempre.»
«Fuiste parte de mi infancia.»
«Gracias por alegrar tantos días tristes.»
«Tu legado nunca morirá.»
«John, gracias por 20 años de pasión.»
«Nunca te podremos agradecer suficiente.»
«Gracias por representar lo mejor del wrestling.»
«El último de su clase. Gracias, Cena.»
«Gracias por todo lo que hiciste por la comunidad.»
