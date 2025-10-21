¿Fans de WWE enojados con Jey Uso después de Raw?

Durante el último episodio de Monday Night Raw, Jey Uso se convirtió en retador al Campeonato Mundial de Peso Completo de la WWE y enfrentará a CM Punk en la próxima edición de Saturday Night’s Main Event el 1 de noviembre por el título que dejó vacante Seth Rollins debido a una lesión.

► «No les gusta»

Para conseguir la oportunidad de recuperar el cinturón que ostentó durante 51 días este mismo 2025, el luchador samoano ganó una batalla campal eliminando finalmente a Dominik Mysterio después de haber traicionado a su hermano, Jimmy Uso.

En un primer momento, los fanáticos reaccionaron sorprendidos por el movimiento de Jey. Pero parece que con las horas han convertido esa sorpresa en enojo. Al menos eso indicaría que el video de su triunfo en YouTube tenga el doble de «no me gusta» que de «me gusta». Al menos mientras se escriben estas líneas: 13 mil por 6.6 mil.

Preguntemos más directamente a los fanáticos: ¿están enojados con Jey Uso?