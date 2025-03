Fans de WWE contra Netflix: «Es una estafa»

El episodio más reciente de Monday Night Raw hizo enojar a algunos miembros del Universo WWE en contra de Netflix. La plataforma de streaming censuró la palabra «moron» («imbécil») de la promo de Cody Rhodes, el actual Campeón Indiscutible, acerca de su próxima lucha con John Cena en WrestleMania 41, o a Seth Rollins cuando este le mostró el dedo corazón a CM Punk durante su Steel Cage Match que se vio interrumpido por Roman Reigns.

► Fans de WWE contra Netflix

Una censura, un enojo, que algunos fanáticos están llevado a las redes sociales con publicaciones como las siguientes:

«Netflix censurando cualquier palabrota y sin mostrar una peineta… son peores que USA Network«.

«Censuraron a Seth Rollins haciéndole una peineta a CM Punk con una pantalla en negro. La era Netflix es una estafa«.

«Netflix haciendo de las suyas otra vez«.

«Estoy de acuerdo. O sea, apagones en la transmisión, censurando a la multitud y los comerciales. Lo único bueno de estar en Netflix es que no tienen un tiempo de finalización fijo. No sabes si, al llegar a la hora en punto, el show va a durar cinco o diez minutos más porque no tienen un límite estricto».

«En serio, ¿qué demonios? Muestran cosas MUCHO peores en Netflix y luego hacen esto por un miserable dedo medio. Vamos, chicos».

«Vamos, WWE y Netflix. Supuestamente por eso querían estar en Netflix en primer lugar y ahora están bloqueando los dedos del medio. Esto es una verdadera mierda. Esto es una MIERDA. Llevo años diciendo que la WWE debería empezar a avanzar hacia un producto más apto para adultos«.

Cabe mencionarse que ni estas son todas las reacciones ya que no todas fueron negativas, ni mucho menos, ni la censura sucedió en todos los países.