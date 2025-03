Fans de burlan de Booker T con frase a Hulk Hogan

Antes de la más reciente edición de NXT, el buen especial denominado NXT Roadblock 025, los fanáticos disfrutaron de un momento que ya se está volviendo habitual en los shows televisivos de WWE, especialmente, de NXT.

Y es que, antes del show, los comentaristas son presentados y entran siendo ovacionados hasta llegar a su lugar de trabajo, la mesa de comentaristas. Y los fans anoche desde The Theater At Madison Square Garden, se divirtieron con Booker T.

Cuando Booker T apareció, los fanáticos le corearon la frase que le dijo a Hulk Hogan: «Hulk Hogan! We coming for you, nigga!» Este es el video del momento:

https://twitter.com/stellar_jl319/status/1899612263394193804?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1899612263394193804%7Ctwgr%5Ea769ea0ee9ffa0664aa6051f532a98bc376991fa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F

Esta es, de hecho, la segunda semana que le ocurre esto a Booker T, quien se lo toma de la mejor manera y con una gran sonrisa. Pero, esto no es lo único por lo cual Booker T fue noticia en el NXT de anoche, sino por este video en donde se aprecia su divertida reacción a la movida con la que Stephanie Vaquer castigaba a Giulia:

THEY GOT BOOKER T LIVE REACTION TO STEPHANIE VAQUER DOING THE GREATEST MOVE OF ALL TIME 😭#WWENXT pic.twitter.com/ClShWXlZZ2

— FADE (@FadeAwayMedia) March 12, 2025