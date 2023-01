En la más reciente edición de Raw, la primera del año 2023, ocurrieron algunas cosas que hacen pensar a los fanáticos que podríamos ver pronto el regreso de The Hurt Business. La primera señal que ocurrió fue el hecho de que las cámaras televisivas captaron a MVP, Shelton Benjamin y Cedric Alexander teniendo una charla tras bambalinas con Adam Pearce. ¿Estarán intentnado convencerlo de que le permita a Bobby Lashley regresar a WWE?

Esto fue durante un segmento en el que Damage CTRL se dirigía al ring, ellos fueron captados en el fondo, alejados del foco central de la toma. Ya en el último Raw del año 2023, MVP fue a hablar con Pear para preguntarle en dónde estaba su exmanejado, Bobby Lashley, quien fue despedido hace unas semanas, así que los fanáticos están convencidos de que WWE está dando a entender que la facción podría reformarse muy pronto.

► ¿Se reunirá realmente The Hurt Business en Raw?

Recordemos que este grupo se formó en 2020 y fue lo más destacado de WWE durante la pandemia del coronavirus. En 2021, tan solo semanas antes de WrestleMania 37, el grupo se disolvió, pese a que los cuatro miembros le rogaron a Vince McMahon tras bambalinas que los dejara como grupo.

MVP, Cedric Alexander and Shelton Benjamin hanging out backstage 👀👀👀 HURT BUSINESS BACK SOON?! #WWERAW pic.twitter.com/IRSSU8QAiA — CrispyWrestling 🎮 (@DakotaKaiEra) January 3, 2023

«MVP, Cedric Alexander y Shelton Benjamin pasando el rato tras bambalinas. 👀👀👀 ¿THE HURT BUSINESS VOLVERÁ PRONTO?»

THE HURT BUSINESS ARE COMING BACK. I REPEAT. pic.twitter.com/X9sxkIpOz6 — DeonteDDJ (-_•) 🔥ジ🤘🏽🦥 (@deonteddj) January 3, 2023

«The Hurt Business está de regreso. Repito».

Hurt Business are apparently working together after just a few weeks ago MVP and Bobby told them to get over it cuz it’s not happening! 😅 pic.twitter.com/ePGPoEJ34C — Thomas Ng (@ThomasNg27) January 3, 2023

«Aparentemente, The Hurt Business están trabajando juntos después de que hace solo unas semanas, MVP y Bobby Lashley les dijeron que lo superaran, porque una reunión ¡No iba a suceder! 😅».

@KevZCastle if the Hurt Business reunites, does Omos join them? pic.twitter.com/5tVsjPxl82 — Kyle C (@QUIgiveup) January 3, 2023

«Si The Hurt Business se reúne, ¿Omos se unirá a ellos?»

En noviembre de 2022, Bobby Lashley fue entrevistado por Radio Rahim of Seconds Out, y allì prometiò volver a unir a The Hurt Business con estas palabras:

«The Hurt Business era algo que a todos les encantaba, y a todos les seguirá encantando. Nunca digas nunca. Ni siquiera nunca digas nunca. Me aseguraré de que, de alguna manera, volvamos a estar juntos, porque parece que ahora mismo, todos están regresando a algún tipo de grupo en la WWE. Hay tantas facciones diferentes que se unen.

«La facción más importante y una de las facciones más grandes de los últimos años, la que nos llevó a través de la pandemia fue Hurt Business. Durante la pandemia, todos los demás se quedaron en casa.

«Mucha gente se quedó en casa y no quería ir a trabajar, tanta gente que dio un paso atrás cuando The Hurt Business dio un paso al frente. Fuimos cada parte del espectáculo para mucho tiempo. Por lo tanto, creo que debería tener un renacimiento».

Looks like MVP (in the background) is working on getting The Hurt Business back together. pic.twitter.com/xWetPnzIdY — Wrestling News (@WrestlingNewsCo) January 3, 2023

Who else noticed MVP, Shelton Benjamin and Cedric Alexander talking with Adam Pearce? #WWERaw pic.twitter.com/FNMbttqTBX — Wrestling News (@WrestlingNewsCo) January 3, 2023

