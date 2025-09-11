Fanáticos podrán comprar a La Yesca en WWE Shop

Desde que Mr. Iguana se convirtió en una de las estrellas más queridas de AAA entre el público de la WWE durante los últimos meses, y los fans han quedado impresionados con su títere «La Yesca», con quien el luchador mexicano compite constantemente en el ring. Tras su primera aparición con la empresa en WWE x AAA Worlds Collide el pasado junio, Mr. Iguana ha aparecido regularmente en Raw y SmackDown y ha tenido un gran recibimiento por parte del público.

► La Yesca ya llegó a WWE Shop

Este miércoles, la WWE anunció oficialmente que los fans podían comprar «La Yesca» en línea por WWE Shop a un valor 59.99 dólares, con el logo de Mr. Iguana también en la parte inferior del títere. Esto se suma a la ya popular camiseta de Mr. Iguana que la compañía puso en venta una vez que el luchador mexicano debutara en la última edición de Worlds Collide.

La aparición más reciente de Mr. Iguana en la televisión de la WWE fue durante un episodio de Raw, donde él y Dragon Lee no pudieron derrotar a Finn Balor y JD McDonagh en un combate por equipos. Sin embargo, el próximo viernes en la segunda edición de Worlds Collide este año, Mr. Iguana hará equipo con Lola Vice en un intento de vengarse de The Judgment Day, cuando entren en batalla con Balor y Roxanne Perez en una lucha de relevos mixtos, con el objetivo de lograr su primera victoria sobre la referida facción.