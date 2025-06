¡Una fan aterradora acosó a Rhea Ripley en su casa!

Rhea Ripley es una de las Superestrellas de WWE que más claramente ha expresado que los fanáticos deben respetar la vida privada de los luchadores. Estos días recordábamos la terrible experiencia que vivió Sonya Deville y la manera en que Vince McMahon la cuidó.

Porque siempre hay quienes no razonan y provocan situaciones locas, o, dicho más directamente, experiencias aterradoras como una que vivió la propia «Erradicadora» con su enamorado, Buddy Matthews, y que revela en su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight.

“Miramos en la cámara de la casa y había una chica en la puerta, y al principio no le di importancia. Me preguntaba: ‘¿Por qué sigue tocando el timbre y se queda ahí parada por una eternidad?’ Luego vinieron nuestros amigos australianos, que viven cerca, a recoger nuestro correo, y dijeron: ‘Esto es para Rhea Ripley. ¿Creo que es una carta de fan?’ Y yo pensé: ‘Oh no, ¿quién demonios tiene mi dirección?’ Eso es algo que la gente no debería hacer . Es cruzar la línea. Somos personas normales fuera del trabajo, y nos gusta nuestra privacidad. Nos gusta tener nuestra humanidad normal. Pero volví a revisar la grabación de la cámara, y esta chica parecía salida de la película Smile. Lo siento si estás viendo esto, chica, pero dabas miedo. Era aterradora. Tocó el timbre, se acercó mucho y simplemente [sonríe de forma perturbadora] .

“Luego miró su teléfono y volvió a sonreír, y estuvo así durante mucho rato. Estuvo allí como 10 minutos, después se fue, regresó, lo volvió a hacer, y luego regresó otra vez con otra ropa y tocó el timbre. Pensé: ‘Esta chica de verdad cree que estamos en casa…’ Los autos estaban ahí porque los dejamos ahí. Si yo hubiera estado en casa, no sabría qué hacer. Si abría la puerta y estaba ella parada allí, ¿qué podría haber pasado? Podía haber hecho cualquier cosa. No la conozco. Podía haberme atacado. Y no sé cómo metió su auto en la urbanización. Vivimos en una comunidad cerrada, nadie entra sin autorización. Fue aterrador.

“Estas cosas pasan todo el tiempo con todos. A Liv [Morgan] también le pasó algo parecido el otro día, y luego está todo lo que ocurrió con Roxanne [Pérez]. La gente tiene que entender que la lucha libre es nuestra pasión, es nuestro amor. Pero también es nuestro trabajo. Y cuando llegamos a casa, somos personas diferentes. Lo que ves en la televisión no es lo que hay fuera de ella. Somos personas normales. Por favor, no vengan a nuestra casa. No acosen nuestra propiedad. No nos amenacen de muerte por una historia de WWE. Es una locura, y la gente tiene que aprender a respetar los límites.”