Fallon Henley y Kiana James nuevas Campeonas de Parejas NXT

En la segunda lucha del especial NXT Vengeance Day 2023, vimos a Katana Chance y Kayden Carter perder el Campeonato de Parejas NXT. Sus rivales fueron Fallon Henley y Kiana James. El combate empezó con Carter sacando a James del ring y luego, le hizo twerking en la cara a Brooks Jensen.

Josh Briggs le tapó los ojos Jensen, pero este se emocionó cuando Carter se bajó del ring y le dio una nalgada. Toda esta distracción le permitió a Chance entrar y conectar a James con un sentón. Luego, James y Henley conectaron Lariats al cuello al unísono para sus rivales. Henley obtuvo una cuenta en dos segundos sobre Carter.

The action is picking up in this #WWENXT Women's Tag Team Championship Match!#VengeanceDay pic.twitter.com/7ztug1pRhj

— WWE (@WWE) February 5, 2023