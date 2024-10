Fallon Henley, nueva Campeona Norteamericana NXT

En NXT Halloween Havoc 2024, vimos cómo Kelani Jordan perdió el Campeonato Femenil Norteamericano NXT en un Gauntlet Match ante Fatal Influence, Jacy Jayne, Jazmyn Nyx y Fallon Henley, quien es la nueva campeona.

La lucha comenzó con Kelani Jordan y Jazmyn Nyx realizando una toma de réferi. Jordan lanzó un moonsault sobre Nyx en el exterior y luego la envió de nuevo al ring.

Ambas luchadoras intercambiaron movimientos, pero Nyx envió a Jordan contra el esquinero medio y siguió con una patada en el pecho. Luego, Nyx conectó una botaza en el abdomen de Jordan y le hizo unas patadas voladoras.

Jordan intentó una cuenta, pero Nyx logró salir. Jordan volvió a intentar una cuenta y, aunque Nyx salió de nuevo, Jordan la lanzó contra el suelo y subió a la parte superior del ring. Jordan realizó una plancha de 450 grados sobre Nyx, eliminándola del combate. Jayne fue la siguiente en entrar y aplicó una huracarrana sobre Jordan de inmediato.

Jordan logró enviar a Jayne fuera del ring y voló sobre la cuerda superior, regresándola al ring para golpearla con una plancha cruzada desde la cuerda del medio. Jordan fue por la cuenta, pero Jayne logró escapar y le respondió con una patada.

Jordan respondió con su propia patada, pero Jayne la derribó de las cuerdas y le aplicó unos pisotones. Jayne siguió con una bala de cañón en la espalda de Jordan y un sentón bombazo, y fue por la cuenta, pero Jordan salió a tiempo.

Jayne conectó una superkick en la cabeza de Jordan y un rodillazo volador, pero Jordan logró salir de la cuenta. Jayne comenzó a desgastar a Jordan con una sumisión, y luego cargó hacia ella en la esquina.

Jordan respondió con un codazo giratorio y dos más. Jayne intentó una cuenta sobre Jordan, pero ella volvió a escapar. Jayne conectó una desnucadora, pero Jordan le hizo una rodada a espaldas para eliminar y obtener la victoria.

La última en entrar fue Henley, quien golpeó a Jordan mientras hacía su entrada. Henley intentó una cuenta sobre Jordan, pero esta volvió a escapar.

Henley aplicó un supléx utilizando las cuerdas para más impulso y envió la cara de Jordan rebotando contra la lona, seguido de un golpe con el antebrazo. Henley fue por otra cuenta, pero Jordan volvió a salir.

Henley conectó un codazo giratorio, pero Jordan respondió con una combinación y fue por la cuenta, aunque Henley logró escapar. Ambas luchadoras se golpearon con lazos al cuello y se miraron intensamente.

Luego, intercambiaron puñetazos, y Jordan logró un codazo giratorio sobre Henley. Jordan lanzó unos pisotones y se preparó para volar desde las cuerdas, pero Henley la detuvo con un bulldog en el aire, enviándola a la lona.

Henley fue por la cuenta, pero Jordan salió de nuevo. Henley levantó a Jordan sobre sus hombros, pero esta logró escapar y aplicar un facebuster.

Jordan siguió con un moonsault sobre Henley, pero Nyx reapareció en ringside y distrajo al réferi. Jordan golpeó a Nyx y trató de cubrir a Henley, pero esta logró salir de la cuenta.

Jordan subió a las cuerdas, pero Jayne apareció y Jordan le lanzó una patada. Cuando intentó realizar una plancha de 450 grados, Henley levantó las rodillas. Finalmente, Henley conectó un Shining Wizard sobre Jordan, llevándose la victoria.

Tras el combate, ZARIA apareció y le pasó por encima a toda Fatal Influence:

