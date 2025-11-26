Fallon Henley se corona como nueva Campeona WWE Speed en NXT Gold Rush

El Campeonato Femenil de WWE Speed tiene una nueva dueña. Después de que Sol Ruca tuviera que dejar vacante el título, la Gerente General Ava anunció un torneo para coronar a una nueva campeona, y su gran final fue entre Zaria y Fallon Henley en NXT Gold Rush.

► Momentos clave

La lucha comenzó con el ritmo acelerado que caracteriza a la división Speed. Zaria mostró su versatilidad con una rodada a espaldas, mientras que Henley respondió con un powerbomb que estuvo a centímetros de darle la victoria. La intensidad subió cuando Zaria aplicó un cangrejo a su rival, pero Henley logró escapar.

El momento más impactante llegó cuando Zaria se lanzó en plancha desde el esquinero al exterior, pero Fallon Henley la recibió en el aire con un DDT que dejó a todos sin aliento. Sin embargo, cuando el reloj alcanzó el límite de 5 minutos sin una ganadora, todo parecía terminar en empate.

Fue entonces cuando Ava apareció en escena y ordenó que la lucha continuara, eliminando el límite de tiempo. Esta decisión cambió por completo la esencia de la división Speed, conocida por sus combates rápidos y explosivos, y transformó el encuentro en una lucha a muerte súbita.

Aprovechando la oportunidad, Fallon Henley conectó su movimiento final: una guillotina que le dio la victoria y la hizo coronarse como la nueva CampeonaWWE Speed.

► ¿Y ahora qué?

Aunque está bien tener una nueva campeona, la decisión de eliminar el límite de tiempo deja en el aire una pregunta incómoda: ¿conservará el campeonato su identidad Speed, o este cambio marcará el inicio de una nueva era para el título?