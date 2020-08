Falleció Xavier, el segundo Campeón Mundial ROH

Quién fuera el segundo Campeón Mundial en ROH, Xavier, falleció el pasado domingo 16 de agosto a la edad de 42 años. Al momento de escribir ésta nota, la causa de la muerte no se había dado a conocer.

► Inicios de Xavier como luchador profesional

Xavier, cuyo nombre verdadero es Johnny Bedoya, nació en Queens, Nueva York. En sus inicios en la lucha libre utilizó varios nombres como John Xavier, Frohuan, John Jirus o Juan Xavier, hasta que se quedó con Xavier.

Aunque fue campeón en empresas como Impact Championship Wrestling (no confundir con Impact Wrestling) y Jersey All Pro Wrestling fue en Ring of Honor donde Xavier encontraría su estabilidad como luchador, teniendo como rivales a AJ Styles, Samoa Joe, Daniel Bryan, Amazing Red, Christopher Daniels y Paul London durante sus primeros años de carrera profesional.

Tuvo algunas apariciones en programas de WWE como Jakked, Velocity y Heat. Tuvo dos pelea semi profesionales en MMA dejando un registro de una victoria y una derrota.

Xavier no luchaba desde 2016 aunque estaba previsto que para el mes de marzo de 2020 en el evento “Past vs Present” el luchador se enfrentara a Jay Lethal, sin embargo, no pudo ser debido a la cancelación del PPV producto de la cuarentena provocado por la pandemia del coronavirus.

► Sus colegas lamentan su partida

Su desaparición física tomó por sorpresa al mundo de la lucha libre, por lo cual no faltaron las publicaciones en redes sociales para demostrar su pena el lamentable fallecimiento del luchador, considerado por muchos de sus colegas, como un gran subestimado en el negocio de la lucha libre:

Rest In Peace Xavier. Thank you for the matches, both as opponent and partner. You will be missed. — Christopher Daniels (@facdaniels) August 17, 2020

"Descansa en paz Xavier. Gracias por las luchas, tanto como rival como como compañero. Serás extrañado".

Ugh. Very saddened to hear of the passing of John “Xavier” Kirius. He was always a very cool person and a great athlete. I had several memorable matches with him. Especially in the mid 2000’s for Jersey All Pro Wrestling. Heartbreaking. Godspeed my friend. — Frankie Kazarian (@FrankieKazarian) August 17, 2020

"Ugh. Muy entristecido al saber del fallecimiento de John "Xavier" Kirius. Siempre fue una persona genial y un gran atleta. Tuve varios luchas memorables con él. Especialmente a mediados de la década de 2000 para Jersey All Pro Wrestling. Me parte el corazón. Buena suerte, amigo".

Damn, I'm so sadden by this. #xavier the all around best, was my 1st ever favorite and intro into the indy/ROH world. X was drastically underrated & someone I was stoked to befriend after gaining him as a fan of my own. He gave me the green light using "kiss you x goodbye" pic.twitter.com/Y63MnnXFjW — Brian Cage (@MrGMSI_BCage) August 17, 2020

"Maldita sea, estoy tan triste por esto. #xavier, el mejor de todos, fue mi primer favorito y mi introducción al mundo indy / ROH. 'X' fue drásticamente subestimado y alguien con quien estaba feliz de hacerme amigo después de ganarlo como uno de mis fans. Me dio luz verde para usar el Kiss you x goodbye"

Saddened to hear that John Xavier passed away. Always so kind and gracious. Fun person to be around and truly one of the good guys. God bless John. RiP. — Abyss (@TherealAbyss) August 17, 2020

"Muy triste al saber que John Xavier falleció. Siempre tan amable y gentil. Una persona muy divertida con quien estar y verdaderamente uno de los buenos chicos. Dios bendiga a John. QEPD"

Algunas Superestrellas de la WWE también tuvieron palabras para el luchador:

Shocked and saddened to hear the of John’s passing. He was one of the good ones. My prayers are with his family. #RIPXavier — Mickie James~Aldis (@MickieJames) August 17, 2020

"Conmocionada y muy triste al escuchar la noticia del fallecimiento de John. Fue uno de los buenos. Mis oraciones están con su familia. #RIPXavier"

So sad to hear about Xavier’s passing. Can’t believe it. He was so young, talented & such a nice person. He will be missed. Condolences to his family & friends. I knew him since I first started wrestling. I hate that I can’t that one pic of us, just 2 babies happy to wrestle. RIP — 𝓩𝖊𝖑𝖎𝖓𝖆 𝓥𝖊𝖌𝖆 (@Zelina_VegaWWE) August 17, 2020

"Es tan triste escuchar sobre la muerte de Xavier. No puedo creerlo. Era tan joven, talentoso y una persona tan agradable. Él será extrañado. Condolencias a su familia y amigos. Lo conocí desde que comencé a luchar. Odio no poder tener esa foto de nosotros, solo 2 bebés felices de luchar. Q.E.P.D"

