Falleció “Superstar” Billy Graham

Lamentable noticia de última hora la que debemos reportar aquí en SÚPER LUCHAS. Ric Flair ha informado sobre el triste fallecimiento de otro veterano del ring, el legendario “Superstar” Billy Graham, a la edad de 79 años. Así fue como Flair compartió la noticia:

The Superstar Billy Graham Just Left Us 🙏🏻 THANK YOU FOR ALL YOUR INFLUENCE On My Career! pic.twitter.com/YH0eT2NM4p

