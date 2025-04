Falleció Steve «Mongo» McMichael

En una lamentable noticia, se ha podido saber que el día de ayer, 23 de abril de 2025, a la edad de 67 años, falleció el legendario Stephen Douglas McMichael, más conocido en el mundo de la lucha libre profesional como Steve «Mongo» McMichael. McMichael comenzó su carrera en el mundo del deporte, pues fue tacle defensivo durante 15 temporadas en la NFL, la liga profesional de fútbol americano.

Aunque jugó para los New England Patriots tras jugar en la universidad para los Texas Longhorns, logró consolidarse en los Chicago Bears, en donde se le ve como toda una leyenda. Luego de retirarse del fútbol americano, y ya con su gran fama, decidió probar suerte en la lucha libre profesional.

En 1995, fue comentarista invitado en Raw junto con Vince McMahon y hasta se peleó con Kama Mustafa (The Godfather). Ese mismo año, WCW lo contrató como comentarista y poco a poco fue metiéndose al ring.

Logró hasta ser parte del mítico grupo The Four Horsemen y luchó hasta 1999. En 2008, fue réferi especial invitado en el PPV Bound For Glory de TNA Wrestling. En WCW fue Campeón de los Estados Unidos durante 24 días.

Su última lucha fue en un House Show de WCW, el 06 de marzo de 1999, en donde hizo equipo con Chris Benoit y Dean Malenko para vencer a Barry Windhman, Curt Hennig y Wrath. Steve falleció a causa de la ELA (esclerosis lateral amiotrófica), llevaba ya varios meses en el hospital y cada día su cuerpo se atrofiaba más. Ric Flair fue quien hizo el anuncio de su partida vía X, antes Twitter:

The World Just Lost The Incredible Steve “Mongo” McMichael! He Was My Best Friend Through It All! An Amazing Athlete And Human Being! I Have The Fondest Memories Working With Him, And This Is An Extremely Heartbreaking Loss For Me! I Love You Mongo! You Fought One Hell Of A… pic.twitter.com/yq2YHfWKmf

