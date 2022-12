Falleció Stephan Bonnar, veterano de UFC

Hay lamentables noticias para el mundo de las artes marciales mixtas y para sus fanáticos, pues en la tarde de hoy, 24 de diciembre de 2022, se ha podido conocer que el veterano de UFC, Stephan Patrick Bonnar, falleció sorpresivamente, con tan solo 45 años de edad.

Bonnar fue uno de los pioneros de la era moderna de UFC, pues fue el perdedor de la final del primer The Ultimate Fighter en 2005. Su rival fue Forrest Griffin, quien a la postre se convertiría en otro gran peleador, llegando a ser Campeón Mundial de Peso Semicompleto UFC y Miembro del Salón de la Fama en el ala de la era moderna del deporte. También, ambos fueron inducidos a este Salón de la Fama por su pelea.

Combate que, realmente, es considerado como una de las mejores de todos los tiempos, sobre todo por su importancia, pues dicha pelea, que se realizó el 9 de abril de 2005 desde el Cox Pavilion de Las Vegas, Nevada, fue el estelar de un gran cartel que se emitió en Spike TV, siendo este el primer show de UFC que no se emitió en PPV.

Tuvo una gran audiencia, de 1.9 de rating y muchos espectadores. Algunos hasta dicen que el reality show The Ultimate Fighter, en su primera edición, salvó al UFC y a las MMA en general. Vince McMahon tuvo que aprobar que The Ultimate Fight se emitiera en Spike TV, pues iba justo después de Raw y esto ayudó a UFC.

Su récord en las MMA es de 15 ganadas y 9 perdidas, desde su primer combate contra Brian Ebersole en un pequeño show el 10 de noviembre de 2001, hasta su derrota ante Tito Ortiz el 15 de noviembre de 2014 en Bellator 131.

En 2017, Bonnar debutó en la lucha libre profesional, apareciendo en algunos eventos independientes de empresas como House of Glory. También luchó en Impact Wrestling, y aunque ganó el Campeonato Mundial de la empresa World Class Revolution, no tuvo sino un total de 20 combates. El último fue el pasado 15 de agosto de 2021, en un combate en el evento MAW Lift Bridge Bash 2, en donde Nick Aldis lo venció para tener el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA.

UFC ha emitido un comunicado en donde se deja entrever que la causa de su muerte habría sido una complicación cardíaca mientras estaba trabajando en un empleo que no ha trascendido. En abril de este año, Bonnar y su familia perdieron una de sus propiedades luego de un voraz incendio. Dana White se pronunció así con respecto al fallecimiento de The American Psycho:

«Stephan Bonnar fue uno de los peleadores más importantes que alguna vez compitió en el octágono. Su pelea contra Forrest Griffin cambió el deporte para siempre, y nunca será olvidado. Los fans lo amaban, se relacionaban con él y él siempre les dio a ellos lo mejor que tenía. Será extrañado».

We're deeply saddened to learn of the passing of Stephan Bonnar. We offer our deepest condolences to his friends and family at this difficult time. pic.twitter.com/ZSYLjkslPf

«Impact Wrestling se entristece en conocer el fallecimiento de Stephan Bonnar. Extendemos nuestras condolencias más profundas a sus amigos y a su familia en este momento difícil».

I was at Slamilton for that match. That's my nephews in the bottom left corner having their minds blown by that flying elbow. He was very gracious to the fans, coming out to meet people and sign autographs. Godspeed, Stephan Bonnar. pic.twitter.com/9dbStDcb4C

