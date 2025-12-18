Falleció Miss Janeth, emblema de la lucha femenil de AAA

El día de hoy, 17 de diciembre de 2025, se ha dado conocer la lamentable muerte de Janeth Fragoso Alonso, mejor conocida en el mundo de la lucha libre como Miss Janeth.

–Los inicios de Janeth

Janeth contaba con solo 52 años de edad al momento de su deceso, y debutó aun siendo menor de edad en El Toreo de Cuatro Caminos a finales de la década de los ochentas del siglo pasado. Siendo hermana menor de la multicampeona Zuleyma, sin embargo no tuvo un camino fácil, pues le tocó demostrar que sí tenía los arrestos suficientes para enfrentarse a una gran generación de gladiadoras mexicanas: Neftali, las hermanas Esther y Cynthia Moreno, las también hermanas Xochitl y Ayako Hamada, Lady Apache y obviamente la generación anterior de leyendas tales como su propia hermana, Lola González, Irma Aguilar, La Sirenita, Martha Villalobos, Vicky Carranza y toda esa generación que reabrió las puertas de las arenas de la hoy Ciudad de México a la lucha libre femenil.

–La ruda Miss Janeth

Janeth debutó como técnica y aunque no le fue mal, no tuvo la notoriedad suficiente hasta que estando ya en AAA, Antonio Peña decidió sustituir a Andy Barrow por Miss Janeth como valet del «estadounidense» The Killer, dándole un aire nuevo al asesino del Bronx, quien con Chicago Power y Pierroth conformaron una especie de proto legión extranjera. Desatando en Janeth una facilidad por hacer enojar a la gente, y convirtiéndose de inmediato en un éxito, al grado que formó parte del evento estelar de Triplemania IV en El Toreo, cuando junto con Killer fueron seconds del equipo rudo que en jaula victimó a Halcón Dorado Jr.

En agosto de 1996, ante un pletórico Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, Miss Janeth rapó a Migala, en una lucha donde Lady Victoria fue second de ésta última, mientras que en la esquina de Janeth estuvo el bocazas Pierroth.

Tras la salida de The Killer de AAA, Janeth volvió a luchar, dominando ya sin ningún problema el rol de ruda, del que no volvería a salir en toda su carrera.

A principios del nuevo siglo, en Monterrey, logró derrotar a su hermana para ganar el Campeonato Mundial Femenil UWA. Ya antes, bajo la promoción de Peña, participó siempre en los torneos Reina de Reinas (cabe recordar que el actual campeonato surgió simplemente como un torneo en 1999, y que no fue sino hasta 2017 cuando se comenzó a utilizar como campeonato formal).

En 2006 logró consagrarse ganando dicho torneo: durante la campal, dio cuentas de Josseline, consiguiendo un lugar en el cuadrangular final, donde primero venció a Cynthia Moreno y posteriormente lograría el triunfo sobre La Diabólica del Caribe.

–Las Brujas

En la historia de la lucha libre mexicana ha habido solo un puñado de equipos femeniles que han marcado época: Las Monjas Asesinas, en la época dorada de El Toreo; Las Rockeras y las Nastys, al inicio de AAA; y por supuesto Las Brujas ya en este siglo, siendo Miss Janeth el ancla del equipo, donde originalmente estuvo acompañada de Xochitl Hamada y Rossy Moreno.

Rossy se ausentó un lapso de tiempo de AAA, en ese entonces fue sustituida por otra inmortal: Vicky Carranza. Xóchitl también salió de la Caravana, ocupando su lugar por Tiffany, también en algún punto Rossy volvió siendo el equipo de Janeth, Rossy y Tiffany uno de los más recordados por todo lo que hacían como rudas.

Tras su salida de AAA, Miss Janeth siguió siempre activa en el circuito independiente, teniendo varios encuentros memorables. Su participación no solo fue activa como gladiadora, sino tras bambalinas, promoviendo el deporte de sus amores. Hace poco, el 20 de enero de 2024, Promociones Tarzana le realizó un merecido homenaje en vida durante su función de Leyendas Femeniles en Veracruz, Veracruz.

Siempre polémica, y siempre recordada. Descansa en paz, Miss Janeth.