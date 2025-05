Falleció la leyenda hardcore Sabu

Suena el Huka Blues bajo las notas de una flauta de medio oriente, toda la arena estalla porque todos los presentes saben que ha llegado el momento de que las cosas se tornen violentas, muy violentas, el homicida, suicida y genocida Sabu está en la arena. Para tristeza de muchos esto no se va a volver a repetir en este plano astral, pues se ha confirmado el día de hoy, 11 de mayo, el fallecimiento de quién en vida se llamó Terry Brunk.

Sobrino del original The Sheik, Terry comenzó en la lucha libre a mediados de los ochentas, siempre como personaje de medio oriente aunque alternó algunos nombres tales como «El niño elefante», Terry S. R. y Samu, hasta definirse como Sabu (a secas), nunca usó su nombre de pila por el parecido fonético a Terry Funk.

A principios de los noventas tuvo tres luchas en WWF incluyendo una contra Owen Hart, que fue televisada en el programa Wrestling Challenge, sin embargo no convenció al equipo de Vince McMahon y no lo firmaron.

►La definición de EXTREMO

En 1991 realizó su primer viaje a Japón, haciendo equipo con su tío para la mítica empresa Frontier Martial-Arts Wrestling de Atsushi Onita, donde se hizo la mayoría de las cicatrices que cubrieron su cuerpo y que le dieran notoriedad en el resto del mundo por el tipo de lucha que estaba dispuesto a hacer: rings con alambre de púas en lugar de cuerdas, rings con cuerdas encendidas en fuego, además de usar un sinfín de artefactos durante sus encuentros, siendo las mesas una de sus armas favoritas, llegando incluso a romperlas sin que un rival estuviera postrado sobre ellas.

Sus rivalidades contra el propio Onita, Tarzan Goto y Hayabusa son muy recordadas (y si no han visto estos encuentros es un buen momento para hacerlo). Tras la salida de Onita de la dirección de FMW, Sabu no volvió a Japón durante más de dos años.

Aun se llamaba Eastern Wrestling Championship cuando Sabu debutó en la ECW en 1993. Llamó poderosamente la atención de todos que como parte de su personaje, no habló en público durante sus primeros años. En esta primera etapa, Sabu llegaba al ring con camisa de fuerza, bozal e incluso atado a una camilla de hospital escoltado por el gigantón 911, quien lo liberaba como interludio de la violencia que caería sobre su oponente.

Rápidamente se hizo estelarista y consiguió el Campeonato Mundial de Peso Completo ECW al derrotar a Shane Douglas, logrando defensa contra quien se convertiría en uno de sus rivales legendarios The Tazmaniac (Taz). También, tres meses después, se rencontraría con Terry Funk, con quién perdió el título.

Sin embargo, los campeonatos no eran necesarios para él, su figura y su aura que invitaban a la violencia fueron la base de toda su carrera. Todas sus luchas fueron memorables, incluso aquel infame encuentro contra el innombrable donde se fracturó el cuello Sabu. Sus encuentros en duplas con el propio Taz y posteriormente con Rob Van Dam dejaron muy en claro que pocos se le podía poner en frente.

1995 fue un año productivo para Sabu, quien regresó a Japón, pero esta vez para la empresa del León Rojo, NJPW, donde conquistó el Campeonato de Peso Completo Junior IWGP ante Koji Kanemoto. También portó el Campeonato de Peso Semicompleto Junior UWA (Sí, el de El Toreo), al ganárselo al también recién fallecido Gran Hamada. Ambos títulos los perdió ante el propio Kanemoto y El Samurái, respectivamente.

También en 1995 tuvo un breve paso por WCW, aunque al no ver claro los planes que tenían para él decidió regresar a ECW al final de ese año.

En 1996 y 97 alternó el trabajo en ECW con giras en All Japan y Big Japan en Japón. También estuvo a punto de firmar con WWF, esta vez para personificar al Sultán, sin embargo, al enterarse de que su manager no sería su tío, The Original Sheik, sino el veterano Iron Sheik, descartó completamente la oferta.

También en el 97, cuando más mal la pasaba la empresa de McMahon, apareció Sabu en Monday Night Raw como parte de la invasión de la ECW a WWF. Estuvo en la empresa violenta hasta que empezó a colapsar a principios del año 2000. Sabu se mantuvo vigente en las empresas independientes tales como XPW o IWA Mid-South e incluso regresando a FMW en algunas ocasiones.

►X-LAW Genesis

En 2001 nuestro Editor en Jefe, Ernesto Ocampo, decidió invertir en la lucha libre (niños no intenten esto en casa), y apostó por el estilo violento, rentó el legendario Toreo de Cuatro Caminos y contrató a lo mejor de lo mejor para el genesis de la Xtreme Latino American Wrestling, recayendo el peso de la lucha estelar en Damian 666 contra la ya en ese entonces leyenda viviente: el homicida, suicida y genocida: Sabu.

Descanse en paz Sabu, uno de los luchadores más innovadores de la historia. Fue la estrella principal en la primera función de #XLAW y pude traerlo a México en varias ocasiones. Con él termina toda una era. pic.twitter.com/RG4t5PKzTM — Ernesto Ocampo (@ocampoxlaw) May 11, 2025

La lucha que dieron la noche del 4 de marzo de 2001 estos dos gladiadores dejó profunda huella entre los asistentes, algunos de ellos se volvieron luchadores por esa función. El estilo también sirvió para generar una subcultura mexicana, que aunque, ya existía desde mucho antes, la realidad es que no había existido en una sola función, y difícilmente sin la idea de Ernesto y el estilo agresivo de Sabu nunca se hubiera logrado.

Sabu fue el pilar para varias funciones más de X-LAW: Hardcoreween donde ganó el Campeonato Internacional X-LAW el 30 de octubre de 2010. Medio año antes, en Tula, enfrentó a LA Park por el Campeonato Mundial de Peso Completo X-LAW, quedando el título vacante desde ese día, pues Súper Parka se llevó el título y la lucha quedó sin decisión. El propio 2001, en LAW and disORDER se impuso en triangular a Súper Crazy y Damian 666.

Apareció también en Mexico para el Lucha Fan Fest, donde junto a Súper Crazy se enfrentó a la 187 (Joe Líder y Nicho el Millonario). En AAA formó parte de la Legión Extranjera en los tiempos donde LA Park había ganado el nombre de La Parka, y apareciendo incluso con su playera de X-LAW.

►Reuniones violentas

Aunque difunta, ECW siguió en el ambiente y en la mente del mundo luchístico mucho tiempo, desde el 2001 se comenzaron a organizar reuniones conmemorativas, pero sin duda en 2005 la WWE apostó por lo que sería uno de los mejores PPV de la historia de la empresa de McMahon: ECW One Night Stand, a la par de esto se lanzó el dvd ECW: The Rise and Fall, siendo un éxito total, lo cual generó que McMahon decidiera replantearse el relanzamiento de la empresa extrema.

En ese evento, el de 2005, Sabu no estaba anunciado en el cartel original, pero apareció para defender a Rob Van Dam de Rhino, pactándose una lucha increíble. Un día antes, en la reunión independiente de ECW, Hardcore Homecoming organizada por Shane Douglas y el ahora célebre para el público mexicano, Jeremy Borash, tuvo otra lucha inmortal, la revancha en lucha de cuerdas de alambre de púas, contra Terry Funk y Shane Douglas.

Con la creación de la WWECW el año siguiente, Sabu al fin firmó un contrato formal con WWE poco más de un año, donde logró aparecer en WrestleMania 23 como parte de los ECW Originals.

También apareció como parte de los EV 2.0 en TNA para la versión de reencuentro ECW de esa empresa para el Hardcore Justice de 2010. También en TNA, en 2019 hizo equipo con Rob Van Dam y lograron vencer a los Lucha Brothers (Penta y Fénix).

Su última gran aparición en la televisión estadounidense fue en AEW Dynamite, el 24 de mayo de 2023.

Su lucha de retiro fue ante Joey Janella en el Joey Janella’s Spring Break 9 apenas el pasado 18 de abril bajo la promoción GCW.

►Legado

El legado de Sabu está más allá de los cuadriláteros, su estilo de lucha no era más que un reflejo del ser humano detrás del personaje: siempre profesional, entregándose el 100% para que la gente que pagó un boleto por irlo a ver terminara satisfecha. Apasionado en todo lo que hizo, entendiendo que su cuerpo era el instrumento que le generaba los ingresos para vivir.

Se pueden decir mil cosas de las batallas que tuvo en vida después de una función, pero la realidad es que nunca se ha visto una lucha donde haya decepcionado a la afición.

Descansa en paz, Terry Brunk, que el legado de Sabu vivirá por siempre.