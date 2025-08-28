Falleció la gran campeona Estela Molina

Eran finales de 1979, el 23 de diciembre, para ser más precisos, y hacía mucho frío en Naucalpan y la Ciudad de México, pero en El Toreo de Cuatro Caminos las cosas eran diferentes, el calor humano por lo que iba a pasar esa noche de domingo: Canek, el príncipe maya, haría una defensa exitosa del Mundial Completo UWA ante aquel hindú fúrico Tiger Jeet Singh, en lo que sería el primero de varios duelos entre ambos. Y en el turno semifinal, el ambiente nacionalista ya se había puesto al tope, pues después de que durante todo el año Vickie Williams estuviera haciendo tropelías (había hecho defensas exitosas del Campeonato Mundial Femenil UWA ante la increíble Pantera Sureña y Chela Salazar, a esta última también la había rapado en el recinto cuatrocaminero), ahora, tras perder en relevos el 16 junto a Joyce Grable ante Lola Gónzalez y la tapatía Estela Molina, está la retó por el título.

Estella llegó enfundada en un gabán hermoso, un equipo de lucha rosa mexicano y con un gallo de pelea en su brazo, ¡vaya imagen!, una verdadera mexicana, una verdadera luchadora, ¡una verdadera luchadora mexicana! La contienda fue tormentosa para los aficionados, que siempre apoyaron a Estela, sufrían ante los embates de Vickie, pero el espíritu inquebrantable de la mexicana no sucumbía, y la llevó hasta conseguir lo impensable: derrotar a la monarca norteamericana. El triunfo de Estela Molina retumbó hasta los centros de la tierra, teníamos nueva Campeona Mundial, teníamos a la primera Campeona Mundial mexicana, en un tiempo donde las cosas eran aún más desiguales para las mujeres, Estela Molina alzaba la mano y con orgullo se erguía como la primera mexicana monarca universal en la lucha libre.

El cinturón duró poco en su cintura (poco más de tres meses), pero el triunfo fue eterno para la gran Estela, nacida en Ciudad Guzmán, Jalisco, un 3 de marzo de 1942 con el nombre de Evelia Pérez, y que tuvo una carrera por demás brillante desde los años sesentas del siglo pasado. Entre sus principales logros estaban ya para los años setentas las cabelleras de Charito Silva y Pantera Sureña. El título se defendió ante la durísima Chabela Romero y ante la propia Vickie Williams y la también extranjera Little Heart.

En julio de 1980 logró ceñir en su cintura el Campeonato Femenil de Occidente ante la que fuera su gran rival, y su gran compañera, Pantera Sureña. ¡Cuántas luchas memorables de estás dos damas! Ya fuera en equipo o frente a frente, ambas se entregaban sin dejar nada en el vestidor. También Estela es recordada por ser la «madre superiora» de la que quizá sea la mejor agrupación femenil de todos los tiempos: Las Monjas Asesinas, junto a Lola González y Rossy Moreno, aunque fue breve el lapso de Estela ahí, siendo reemplazada por Rosa Maria. También fue Campeona Femenil de Parejas del Estado de México al lado de Marina Rey. En 1982 rapó a Reina Gallegos en la Arena Neza. Estela también fue parte importante de aquella mítica función del 14 de diciembre de 1986, cuando las mujeres regresaron por la puerta grande a luchar a las arenas de la Ciudad de México.

Su carrera concluyó a finales de los ochentas, bueno, su carrera como luchadora, porque Estela siempre siguió ligada al medio. De hecho, en un dato que poco se recuerda, es que fue ella la primera mujer en ponerse la camisa de cebra y fungir como réferi en la Arena México en algunas luchas a finales de los ochentas y noventas.

Tuvo muchos homenajes en vida, muy merecidos todos, ya que, aunque no fue de las pioneras en la lucha libre femenil, si fue un pilar clave en la consolidación del deporte espectáculo en términos de igualdad y equidad. El día de hoy nos despertamos con la lamentable noticia de su partida de este plano terrenal.

Descanse en paz Estela Molina, tú, la primera campeona mundial mexicana, y tu legado, vivirán por siempre.