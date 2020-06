Falleció la esposa de Bob Armstrong y madre de Road Dogg

Hace tres meses, la familia Armstrong dio a conocer que su patriarca "Bullet" Bob Armstrong tiene cáncer de próstata, el cual se ha extendido a los huesos. A sus 80 años, Armstrong decidió no tomar tratamiento, prefiriendo pasar el tiempo que le reste de vida en plenitud de facultades. Así lo dio a conocer en su momento su hijo Scott Armstrong:

Today my 80yr old Dad, @WWE Hall of Famer Bullet Bob, asked if he could come over to get a workout! He’s got bone cancer in his ribs, shoulder and prostate and chose not to go through any treatment (his choice)! I put 30lbs on there and he said, “Gimme 100lbs!!! #Motivation 😎 pic.twitter.com/yhfda0AGqA — Scott Armstrong (@WWEArmstrong) March 25, 2020

"El día de hoy, mi padre de 80 años, el Hall of Famer de WWE, Bullet Bob, me preguntó si podía venir a entrenar. Tiene cáncer de huesos en costillas, hombro y próstata y escogió no tomar tratamiento (¡es su decisión!). Le puse 15 kilos y me dijo: '¡Ponme 50!'".

Bullet Bob, cuyo verdadero nombre es Joseph Melton James, está en forma a pesar de la enfermedad. De hecho se retiró el 11 de mayo de 2019, hace poco más de un año. Fue una lucha en la que venció a The Assassin en la empresa Continental Championship Wrestling, de Alabama.

Sus cuatro hijos se dedicaron a la lucha libre. Scott Armstrong se retiró y es actualmente réferi en WWE. Steve Armstrong también está retirado. Brad Armstrong falleció en 2012. Brian Armstrong es mejor conocido como Road Dogg Jesse James.

A pesar de la enfermedad, Armstrong se mantenía animado. Hace un par de días celebró su aniversario de bodas:

"Nuestras oraciones para uno de los más grandes que ha dado Georgia, el Hall of Famer WWE, Bob Armstrong y su esposa Gail. La salud de Bob se ha deteriorado rápidamente. Celebrarán su sexagésimo aniversario de bodas mañana temprano. Por favor, ténganlos en sus oraciones, al igual que a Scott, Steve, Brian y sus familias".

► Falleció la esposa de Bob Armstrong

Tristemente, el día de hoy falleció la esposa de Bob Armstrong. Road Dogg dio la noticia a través de su Twitter:

This morning our Mother, Vida Gail James, the Matriarch of the James/Armstrong family, went to be with the Lord. We are so thankful that our Father was able to be at her side until the very end. At this time we respectfully ask for your thoughts and prayers for our family. 🙏 — Brian G. James (@WWERoadDogg) June 28, 2020

"Esta mañana, nuestra madre, Vida Gail James, la matriarca de la familia James/Armstrong, se reunió con el Señor. Estamos muy agradecidos de que nuestro padre haya podido estar a su lado hasta el final. En este momento, pedimos de manera respetuosa los pensamientos y oraciones de todos para nuestra familia".

Deseamos que la familia Armstrong se encuentre tranquila y unida en este difícil trance. Descanse en paz la señora Gail James.